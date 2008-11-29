بازیکنان صبا مهر بی غیرت هستند / نباید به آنها اعتماد می کردم

مهران شاهین طبع پس از شکست 80 بر 72 تیم صبامهر مقابل مهرام به خبرنگار مهر گفت: فکر نمی کردم بازیکنانم تا این حد ضعیف و دور از انتظار ظاهر شوند. آنها نتوانستند حتی برای یک دقیقه برنامه‌های تیمی را بدون اشتباه اجرا کند.

وی با اشاره به پیروزی صبامهردر کوارتر سوم و استفاده از ترکیبی جوان در این کوارتر اظهارداشت: بازیکنان جوانی که معمولا در ترکیب اصلی تیم نیستند در این کوارتر به خوبی انجام وظیفه کردند و توانستند قدرت واقعی صبامهر را به حریف نشان دهند. سرعت آنها کار تیمی مهرامی‌ها را کاملا با مشکل مواجه کرده بود.

سرمربی تیم بسکتبال صبامهر با بیان اینکه از تغییر ترکیب تیمش در کوارتر چهارم پشیمان است، خاطرنشان کرد: بازیکنان همیشگی و اصلی صبامهر در نیمه نخست بازی به هیچ وجه انتظارات کادر فنی را برآورده نکردند. با این حال من دوباره برای کوارتر چهارم به شخصیت بازیکنانم اعتماد کردم اما آنها هرگز برای پاسخ گویی به اعتماد من تلاش نکردند.

شاهین طبع افزود: فکر می کردم استفاده از جوانان در کوارتر سوم، دیگر بازیکنان صبامهر را به خود بیاورد اما آنها بی‌غیرت‌تر از آن بودند که از این جابه‌جایی آنهم در مهمترین دیدار نیم فصل، تاثیر بگیرند چرا که در کوارتری که می توانست منجر به پیروزی ما شود ضعیف‌تراز نیمه نخست کار کردند تا جائیکه نتیجه را واگذار کردیم.

وی با انتقاد از قضاوت دیدار تیم‌های صبامهر و مهرام تصریح کرد: البته نقش داوران هم در باخت صبامهر کم نبود. خطای بی دلیلی که داور مسابقه در ابتدای کوارتر چهارم از اصغر کاردوست گرفت، مسیر حرکتی تیم را کاملا تغییر داد.

سرمربی تیم صبامهر همچنین درخواست وقت استراحت سرمربی تیم مهرام در ثانیه های پایانی مسابقه را دور از اخلاق و منش ورزشی خواند و خاطرنشان کرد: مهرام در 10 ثانیه پایانی بازی با هفت اختلاف امتیاز از ما جلو بود. آنها نیازی به وقت استراحت نداشتند. این کار سرمربی مهرام چه معنایی می تواند داشته باشد جز بی‌احترامی به من و تیمم.

وی تاکید کرد: من بازی خاصی از حریف ندیدم. آنها در حد خود ظاهر شدند، نه بیشتر و نه کمتر. این ما بودیم که شرایط را برای رقم خوردن چنین نتیجه فراهم کردیم.

تیم بسکتبال صبامهر پنجشنبه شب درهفته ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و در دیدار مقابل مهرام متحمل شکست شد.