سمینار فناوری نانو در علوم دارویی و پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار یک روزه فناوری نانو در علوم دارویی و پزشکی با هدف آشنایی با مباحث کاربرد فناوری نانو در علوم دارویی، پزشکی و دندان پزشکی برگزاری می شود.

این سمینار با سخنرانی مهندس علی محمد سلطانی (مدیر دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو) با موضوع جایگاه فناوری نانو ایران و جهان افتتاح می شود و در ادامه مقدمه ای بر نانو توسط دکتر عوادی ارائه می شود.

سخنرانیهای تخصصی سمینار نیز با ارائه مقاله ای از دکتر عرفان با موضوع معرفی حاملهای دارویی، ارائه دکتر رفیعی تهرانی با موضوع سیستم های دارورسانی و سخنرانی دکتر امیدی در رابطه با کاربرد نانو در پزشکی صورت می‌گیرد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.iaups.ir/nano مراجعه و یا با شماره تلفن 09126452830 (خانم قاسم زاده) تماس حاصل کنند.