مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه ضمن اعتراض به چاپ مطالب توهین‌آمیز نسبت به سرمربی تیم فوتبال کشورمان خواستار پیگیری این موضوع از طریق مجاری رسمی شده‌ایم.

نبی تصریح کرد: اساسا اماراتی‌ها نمی توانند درباره مسئولان و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران به اظهارنظر بپردازند چرا که این موضوع نوعی دخالت در امور داخلی فوتبال ایران محسوب می شود.

دبیرکل فدراسیون فوتبال تاکید کرد: علاوه بر مطالب منتشر شده از سوی روزنامه البیان، رفتار نامناسبی نیز از سوی پلیس امارات نسبت به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در پایان بازی امارات - ایران اتفاق افتاد که میزبانی منصفانه اماراتی‌ها را خدشه دار می کند.

نبی مطالب منتشر شده از سوی روزنامه الیبان را ناشیگری حرفه ای عنوان کرد و افزود: این روزنامه در حیطه‌ای به اظهار نظر پرداخته که در چارچوب اختیاراتش نیست و در واقع در این زمینه بسیار آماتوری عمل کرده است که قطعا موضوع را از طریق مجاری رسمی کشور پیگیری می کنیم.