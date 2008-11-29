توقف فعالیت نخستین بانک اطلاعاتی نسخ خطی جهان

ناصر گلباز طراح بانک اطلاعات نسخ خطی جهان در گفتگو با خبرنگار مهر، از متوقف ماندن فعالیت این بانک خبر داد و گفت: از همان روز رونمایی از این بانک، همه آن را فراموش کردند و در حال حاضر هم فعالیت آن عملاً متوقف شده‌است. در 5 ماهه اخیر به صورت مداوم موضوع را از دو نهاد اصلی متولی یکی خانه کتاب و دیگری کتابخانه ملی پیگیری کردم اما متاسفانه وعده‌ها عملی نشد.

وی با اشاره به ثبت 280 هزار رکورد در این بانک اطلاعاتی، افزود: قرار بود در فاز بعدی در حوزه شبه قاره هند و پاکستان کار را ادامه دهیم که هیچگونه حمایتی از جانب پشتیبانان طرح صورت نگرفت و طرح مسکوت ماند.

گلباز از خروج کامل موسسه خانه کتاب - یکی از حامیان بانک اطلاعات نسخ خطی جهان - از این طرح خبر داد و گفت: قرار بود حمایت مالی این طرح را موسسه خانه کتاب و کتابخانه ملی به صورت مشترک بر عهده بگیرند که خانه کتاب به صورت یکجانبه از همکاری با طرح خارج شد.

این پژوهشگر حوزه نسخ خطی اضافه کرد: من در آن مراسم هم بر لزوم حمایت دستگاه‌های دولتی از این بانک به عنوان نخستین بانک اطلاعاتی در حوزه نسخه های خطی تاکید کردم و البته مطمئن بودم که این مسئله به محض اتمام برنامه افتتاحیه و پراکنده شدن خبرنگاران، فراموش می‌شود.

گلباز به اطلاعات گردآوری شده در این بانک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اطلاعات موجود در بانک، داده‌های نسخ خطی داخل ایران را تا پایان سال 1386 را شامل می شود و در 9 ماه اخیر کاری درباره آن نشده است . در واقع ما یکسال عقب افتاده‌ایم. در حالی‌که این بانک نیازمند گردآوری اطلاعات بیشتری از نسه‌های داخلی و خارجی به ویژه شبه قاره و مهمتر از آن به روز کردن این اطلاعات است.

نخسین بانک اطلاعاتی نسخ خطی جهان در ایران مرداد ماه امسال به طور مشترک و همزمان در موسسه خانه کتاب و کتابخانه ملی ایران رونمایی شد. بانک اطلاعاتی مذکور نتیجه تلاش 9 ساله ناصر گلباز است که با همکاری دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و موسسه خانه کتاب و کتابخانه ملی اطلاعات فهارس نسخ خطی جهان را جمع آوری کرده است.

تاکنون 280 هزار رکورد که هر کدام از آنها بیش از دو میلیون فیلد را در خود جای داده و در این بانک اطلاعاتی به ثبت رسیده و با استفاده از آن می‌توان پی‌برد که کدام نسخه خطی در کدام شهر یا روستای کشور وجود دارد و از این طریق به اطلاعات موجود در آن دسترسی پیدا کرد. در این بانک اطلاعاتی که نشانی اینترنتی آن www.aghabozorg.ir است، امکان جستجو در مشخصه‌های کتاب شناسی و نسخه شناسی به صورت مجزا و نیز قابلیت دسترسی به اطلاعات نسخ خطی موجود در کتابخانه‌های آمریکای شمالی، اروپا، شبه قاره، جهان عرب و آسیا فراهم شده‌است.