فریبرز خسروی معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری پنجمین اجلاس دوسالانه جهانی کتابداران مسلمان و پژوهشگران عرصه فناوری اطلاعات (کاملیس) در مالزی، گفت: ایران 13 سال پیش میزبان چهارمین دوره این اجلاس بود و قرار بود 2 سال بعد پس از برگزاری یک دوره آن در مالزی، مجدداً میزبانی اجلاس به ایران داده شود که چنین نشد.

وی افزود: دلیل این اتفاق آن بود که دوستان مالزیایی خیلی پویا نیستند و به عقیده من اجلاسی اینگونه که قرار بوده هر دو سال یکبار برگزار شود اما از 13 سال به این طرف برگزار نشده، اجلاس مرده‌ای است و شرکت در آن هم فایده‌ای ندارد.

خسروی اضافه کرد: ما درباره علت برگزار نشدن آن دوره از اجلاس در ایران هم با طرف های مالزیایی مکاتباتی داشته‌ایم که متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم. به هر حال امسال هیچ کس از طرف کتابخانه ملی در این اجلاس شرکت نکرده است.

با وجود حضور نیافتن کتابدارانی از کتابخانه ملی در کاملیس، 5 تن از کتابداران ایرانی با هزینه‌های شخصی و یا موسسات تابعه شان با ارائه مقالاتی در اجلاس کاملیس که در روزهای 25 تا 27 نوامبر 2008 (5 تا 7 آذر ماه) در کوالامپور مالزی برگزار شد، شرکت کردند.

در میان کشورهای شرکت کننده در اجلاس جهانی کتابداران مسلمان و پژوهشگران عرصه فناوری اطلاعات (کاملیس) نام کشورهای اندونزی، اردن، بنگلادش، نیجریه، پاکستان، هندوستان و میزبان (مالزی) به چشم می خورد که این کشور با 21 مقاله بیشترین سهم اعضای شرکت کننده را به خود اختصاص داده است.

اولین دوره اجلاس کاملیس شهریور 1361 در آمریکا (واشنگتن)، دومین دوره آن مهرماه 1365 در مالزی، سومین دوره آن خرداد 1368 در ترکیه (استانبول) و چهارمین دوره آن خرداد 1374 در ایران (تهران) برگزار شد.