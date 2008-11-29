اعطای حداقل 270 هزار میلیارد تومان وام درشت از سوی بانکها / وام کلان جانشین رانت شده است

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: متاسفانه روسا و مدیران بانکها از سطوح بالا در کشور تا پایین در شهرستانها در قبال این تضییع بزرگ بیت المال احساس مسئولیت نمی کنند و هیچ برخوردی هم برای پیگیری نکردن این وام ها با مدیران بانک ها نمی شود.

وی با این تعبیر که وام بلا است و با بیان اینکه وامهای میلیاردی یا کلان اکنون به رانت در کشور تبدیل شده است افزود: اکنون در سیستم های بانکی به نحوی شده که همه می خواهند به طریقی وام بگیرند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور یکی از قوی ترین ترکیب را به لحاظ حضور معاون سران سه قوه و وزرای مالی دارد ابراز امیدواری کرد: رسیدگی به این موضوع به دور از هرگونه سیاسی کاری تا چند ماه آینده برای مردم مشخص شود.

یوسفیان ملا اظهار داشت: عدم برگشت این وام ها به بانک ها بسیاری از صنایع کشور را که مستحق دریافت وام ها هستند را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

وی بیان داشت: هم اکنون عده ای ناگزیر هستند برای خرید دو قلم جهیزیه فرزندشان کلیه هایشان را بفروشند و واقعا جایز نیست در کشور اسلامی ایران وام های چند میلیارد تومانی در اختیار یک نفر باشد و در جاهای دیگر به راحتی سود چندین برابری به جیب بزند.

این مسئول در ادامه در خصوص بخشودگی جرائم سنگین افزود: بسیاری از این افراد با خیال راحت از اینکه با بخشودگی جرائم بدون پرداخت دیرکرد در نهایت تنها اصل تسهیلات دریافتی را باز می گردانند، اقدام به دریافت این مبالغ می کنند و لازم است برای جلوگیری از این امر جرائم وامهای سنگین بخشیده نشود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: بخشودگی جرائم در وام های میلیاردی یکی از راههای ورود فساد به کشور است.

وی با انتقاد از موضوع بخشودگی جرائم از سوی بانکها تصریح کرد: زمانی که جرائم دیرکرد وامها از سوی بانکها اعمال می شد در صورتی که افراد در زمان مشخص شده نسبت به بازپرداخت وام اقدام نمی کردند مجبور به پرداخت جریمه به ازای گذشت هر روز می شدند.

یوسفیان ملا به مهر عنوان کرد: بخشودگی جرائم برای افرادی که وام های کلان میلیاردی می گیرند نباید اعمال شود و این افراد نباید با فردی که ده میلیون تومان وام می گیرد یکسان باشند.

وی تاکید کرد: باید برای بخشودگی جرائم وام ها سقفی تعیین شود و افرادی که وام های بیش از 100 میلیارد تومان از بانکهای دولتی گرفتند نباید شامل حال بخشودگی جرائم شوند.

به گفته وی، برای کنترل در ارائه وام های میلیاردی از سوی بانک های دولتی جریمه های دیرکرد باید برای وام های 100 میلیون تومان به بالا دوباره برقرار و حتی اضافه شود.