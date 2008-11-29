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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۱

افسر سابق سیا تاکید کرد:

واشنگتن باید قدرت منطقه ای ایران را بپذیرد/ مذاکره به جای مقابله

واشنگتن باید قدرت منطقه ای ایران را بپذیرد/ مذاکره به جای مقابله

یکی از افسران سابق سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) با اشاره به قدرت روز افزون ایران در خلیج فارس اذعان کرد که واشنگتن باید قدرت ایران در خاورمیانه را بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، " رابرت بائر" در کتابی با اشاره به قدرت رو به افزایش ایران در خاورمیانه، و به زعم خود توصیه هایی را به واشنگتن برای چگونگی برخورد با تهران پیشنهاد داده است.

وی در ادامه در راستای سیاست ایران هراسی و جنجال آفرینی ادعا کرده که ایران راه به سوی امپراتوری می پیماید و هم اکنون در نیمه های این راه است؛ ایران در حال الحاق همه بخشهای جنوب عراق، لبنان و غرب افغانستان به خاک خود است . بیشتر نفت عراق در حوزه نفوذ ایران قرار گرفته و این کشور به ایجاد یک انحصار نفتی در خلیج فارس نزدیک شده است. ایران برنامه مهمی برای سلطه بر کل منطقه دارد و آمریکا واقعا توانی برای توقف آن ندارد.

رابرت بائر همچنین بدون اشاره به ضرورت تغییر رفتارهای سلطه جویانه کشورش فقط از مذاکره به جای مقابله با ایران حمایت می کند و به نظر می رسد که معتقد است یک توافق طولانی مدت با ایران امکانپذیر است و اینکه آمریکا در ازای رفتار خوب باید به ایران ضمانتهای امنیتی بدهد ، گشتزنیهای مشترکی را در خلیح فارس ترتیب دهد، به ایران یک نقش امنیتی در عراق و افغانستان بدهد و با حل درگیری اسرائیل و فلسطین دلیل مداخله ایران را حذف کند(!)

در زیر لایه های زبان این کتاب به این مسئله اشاره شده که ایران در حال ظهور به شکل یک قدرت موثر در خلیج فارس است و اینکه وزن ایران در عراق قابل توجه است. ایران در لبنان هم یک راهبرد موثر و کم هزینه را ترجیح داده که ممکن است به دنبال تکرار آن در عراق و جاهای دیگر باشد. قدرت حزب الله لبنان هم افزایش یافته است.

وی همچنین در تداوم اتهامات بی اساس کشورش علیه تهران ادعا می کند که اگر آمریکا عراق را ترک کند، ایران به راحتی می تواند با زور و تهدید از اعراب خلیج فارس بخواهد تا اختیار داری آن را بپذیرند.

کد مطلب 791507

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