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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۵

موضع مبهم سارکوزی در قبال مسئله هسته ای ایران

موضع مبهم سارکوزی در قبال مسئله هسته ای ایران

رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر اینکه گفتگو بهترین راه برای برخورد با مسئله هسته ای ایران است، در ابراز نظری مبهم گفت: موضع اروپا در این باره بر قاطعیت و گفتگو استوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکولا سارکوزی " رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط در پاسخ به پرسشی درباره موضوع هسته ای ایران و روشی که کشورهای اروپایی در برخورد با این مسئله درپیش گرفتند، گفت : روشی که ما به همراه شرکای اروپایی مان در قبال مسئله هسته ای ایران درپیش گرفتیم بر دو اساس قاطعیت و گفتگو استوار است.

رئیس جمهوری فرانسه در موضعی مبهم افزود : ما باید در برخورد با مسئولان ایرانی قاطعانه عمل می کنیم و درعین حال باید کانال بحث و تبادل نظر با تهران را حفظ کنیم.

سارکوزی گفت : گفتگو بهترین وسیله برای قانع کردن ایرانی ها به این موضوع است که احترام به تعهدات بین المللی به نفع آنان است.

کد مطلب 791510

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