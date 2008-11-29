موضع مبهم سارکوزی در قبال مسئله هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکولا سارکوزی " رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط در پاسخ به پرسشی درباره موضوع هسته ای ایران و روشی که کشورهای اروپایی در برخورد با این مسئله درپیش گرفتند، گفت : روشی که ما به همراه شرکای اروپایی مان در قبال مسئله هسته ای ایران درپیش گرفتیم بر دو اساس قاطعیت و گفتگو استوار است.

رئیس جمهوری فرانسه در موضعی مبهم افزود : ما باید در برخورد با مسئولان ایرانی قاطعانه عمل می کنیم و درعین حال باید کانال بحث و تبادل نظر با تهران را حفظ کنیم.

سارکوزی گفت : گفتگو بهترین وسیله برای قانع کردن ایرانی ها به این موضوع است که احترام به تعهدات بین المللی به نفع آنان است.