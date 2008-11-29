ساخت آزادراه تهران-شمال در تعلیق/ وزارت راه نه تائید و نه تکذیب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تاخیرهای پیاپی پیمانکار چینی در ساخت فاز اول آزادراه تهران-شمال جدیدترین خبر حاکی از آن است که ساخت این فاز آزادراه متوقف شده و هم اکنون این پروژه در حالت تعلیق به سر می برد.

در عین حال گفته می شود پیمانکار چینی برخی نیروهای خود را از پروژه ساخت فاز اول آزادراه تهران-شمال خارج کرده است.

این در حالی است که در هفته های اخیر مسئولان ارشد وزارت راه و ترابری از مذاکره جدید با پیمانکار چینی برای تسریع در ساخت فاز اول آزادراه تهران-شمال خبر داده بود.

در این میان مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره خروج چینیها از فاز اول آزادراه تهران-شمال گفت: "در حال حاضر این مسئله را نه تایید و نه تکذیب می کنم."

محمدرضا منتظری در گفتگو با مهر در این باره گفت: ما در این پروژه به عنوان مجری مستقیم دخالت نداریم و خروج یا عدم خروج چینیها از این پروژه را باید از بنیاد سئوال کنید.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: هرگونه اظهار نظر در این باره از سوی این شرکت به حداقل 2 روز زمان احتیاج دارد و نظر این شرکت در روزهای آینده اعلام می شود.

وی ادامه داد: تا کنون هیچ اطلاعیه رسمی در این باره به من ابلاغ نشده است و به نظر می رسد مسایل مطرح شده از سوی طرف چینی در حال بررسی باشد.

موافقت شفاهی با افزایش مبلغ قرارداد ساخت فاز اول

مدیر روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در گفتگو با مهر گفت: با افزایش مبلغ قرارداد آزادراه تهران-شمال از 200 میلیون دلار قبلی به 500 میلیون دلار موافقت شفاهی شده اما این موافقتنامه هنوز رسمی نشده است.

سید حسین کرمانی ها افزود: به علت این که هنوز تفاهمنامه افزایش مبلغ قرارداد چینی ها رسمی نشده است، آنها به صورت غیر جدی در این قطعه فعالیت می کنند اما از این پروژه خارج نشده اند.

وی درخصوص خروج چینی ها از این آزادراه نیز اظهارداشت: "احتمالا علت خروج چینی ها در پیش بودن تعطیلات کریسمس است."

بازگشت به عقب

به گزارش مهر، باوجود اشباع ظرفیت جاده شمال کشور و تاکید سه رئیس جمهور و هشت مقام عالی وزارت راه و ترابری مبنی بر تسریع در روند ساخت آزادراه تهران- شمال، در سیزده همین سال از آغاز این پروژه نیز روند اجرا همچنان بسیار کند است.