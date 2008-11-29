استقرار عوارضی کرج - قزوین مقرون به صرفه نبود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در چند سال گذشته عوارضی کرج - قزوین مشکلات متعددی را برای کلانشهر کرج ایجاد کرده است و پس از سالها پیگیری سرانجام وزیر راه دستور جمع آوری این عوارضی و انتقال آن را به مکانی دیگر صادر کرده است.

وی افزود: مشکلات زیست محیطی، افزایش استهلاک خودروها و مصرف سوخت، وجود دوره گردها و دستفروش ها در این محل، افزایش آلودگی هوا و ... از جمله مشکلات این عوارضی برای شهر کرج بوده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: باتوجه به مقرون به صرفه نبودن این عوارضی از نظر اقتصادی و ابعاد اجتماعی این سئوال همچنان از وزیر راه باقی است که چرا باید این عوارضی به طور مجدد در مکانی دیگر ساخته شود تا در آینده مشکلاتی نظیر معضلات به وجود آمده در کرج به دلیل استقرار این عوارضی در مکانی دیگر ایجاد شود.

اکبریان همچنین با اشاره به ساخت ادامه بزرگراه شهید همت، یادآور شد: شهرداری تهران این پروژه را در محدوده فعالیت خود تا حد زیادی به پیش برده است و ادامه مسیر نیز با همکاری اداره راه استان تهران انجام خواهد شد.