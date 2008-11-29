28 واحد تولیدی در ایلام متخلف شناخته شدند

حجت الله حسینی در گفنگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از این تعداد واحد تولید متخلف، 24 واحد تولیدی مرغداری که به دلیل تخلف گرانفروشی، امتناع از عرضه تولید شده اند.

وی ببان داشت: همچنین سه واحد تولیدی شن و ماسه به دلیل گرانفروشی و عدم درج قیمت متخلف شناخته شده اند و نیز یک واحد تولید شیر که به دلیل تخلف، امتناع از عرضه تولید شده است.

این مسئول یا اشاره به اینکه در مجموع 28 واحد تولید در استان ایلام به دلیل گرانفروشی و....متخلف شناخته شده اند، خاطرنشان کرد: پرونده این تعداد واحد تولید متخلف برای سیر مراحل قانونی به شعب تعزیرات حکومتی استان ایلام ارسال شده است.

حسینی یادآور شد: بازرسان این سازمان با هرگونه گرانفروشی و کم فروشی و تخلفات دیگر از سوی واحدهای صنفی و تولیدی استان برخورد خواهد کرد.