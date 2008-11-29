"قطر" مهره دیپلماتیک سارکوزی / صلح در دارفور در دستور کار نشست دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیکلا سارکوزی که امروز برای شرکت در اجلاس توسعه و تامین منابع عازم دوحه است، قصد دارد از این فرصت برای دیدار با عمر البشیر رئیس جمهوری سودان استفاده کند.

رئیس جمهوری فرانسه در این نشست آمادگی کشورش را برای نقش آفرینی در سودان به عنوان یک میانجیگر برای حل درگیری ها و کشتار در منطقه جنگ زده دارفور اعلام خواهد کرد. امیر قطر نیز در این دیدار حضور خواهد داشت.

فرانسه و قطر از سال 1994 میلادی در پی انعقاد یک توافق دفاعی روابط خود را گسترش دادند. قابل توجه است که 80 درصد تجهیزات نظامی قطر فرانسوی است.

قطر امیرنشینی است که با انتخاب یک گزینه راهبردی تمامی تخم مرغ های خود را در سبد آمریکا نگذاشته و در کنار آن با ایران، عراق، عربستان سعودی و همچنین فرانسه ارتباطی تنگاتنگ دارد. از این کشور می توان به عنوان دارنده بزرگترین پایگاه آمریکایی ها در منطقه و شبکه تلویزیونی الجزیره نام برد.

یک دیپلمات فرانسوی می گوید: تمایل قطر برای داشتن یک نقش سیاسی و دیپلماتیک با تکیه بر قدرت مالی خود قابل توجه است.

سارکوزی رهبران قطری را به عنوان شرکای خود در دیپلماسی آشتی در نظر دارد که خواستار گفتگو با تمامی کشورهای جهان هستند.

قطر با 12 هزار کیلومترمربع وسعت تنها یک میلیون جمعیت دارد، اولین تولیدکننده گاز طبیعی و دارنده 16 درصد از ذخایر جهانی گاز پس از روسیه و ایران است. این کشور همچنین بیش از 800 هزار بشکه نفت در روز تولید می کند.

در ژوئیه سال 2007 میلادی، تماس تلفنی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر با معمر قذافی رهبر لیبی به آغاز گفتگوهای فرانسه و لیبی درباره آزادی پنج پرستار بلغاری و یک پزشک فلسطینی منجر شد. این شش نفر متهم به آلوده کردن بیش از 400 کودک به ویروس ایدز بودند.

این شش متهم پس از میانجیگری فرانسه و سفرهای سسیلیا همسر سابق سارکوزی به طرابلس آزاد شدند.

فرضیه ای نیز وجود دارد که مبلغ 460 میلیون دلار درخواستی ازسوی قذافی برای آزادی پرستاران ازسوی قطر پرداخت شده است. در همین حال، دیپلمات های نزدیک به این پرونده عقیده دارند که این مبلغ هرگز به طرابلس پرداخت نشده زیرا دولت لیبی نیازی به 460 میلیون دلار ندارد.

محمد الکواری سفیر قطر در پاریس به رویترز گفت: لیبی قبول کرد که قطر برای آسان سازی توافق آزادی متهمان دخالت کند، اما نقش ما فقط انساندوستانه بود.

دخالت قطر در برقراری آشتی و صلح در لبنان و انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور کاملا آشکار و قطعی گشت. همچنین رهبران قطری سارکوزی را به برقراری دوباره روابط خود با دمشق در سال 2007 میلادی تشویق کردند.

ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان که از دوستان نزدیک وی به شمار می رفت، روابط خود با سوریه را به طور کامل قطع کرد.

سفیر قطر خاطرنشان کرد: سوریه کشوری مهم در منطقه است و ما نمی توانیم این کشور را منزوی کنیم. ما به فرانسویان گفتیم که لحظه گفتگو با سوری ها فرا رسیده است البته آنان در ابتدا کمی تردید داشتند.

امیر قطر نیز در نشست خبری مشترک سارکوزی - بشار اسد - سلیمان در روز 12 ژوئیه در پاریس و همچنین در روز طرح رسمی اتحادیه مدیترانه ای در روز 13 ژوئیه حضور یافت. وی همچنین در سفر رئیس جمهوری فرانسه به دمشق در اجلاس چهارجانبه با حضور طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شرکت کرد.

ازسوی دیگر، سارکوزی از طریق قطری ها توانست پیام پدر گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی اسیر را به گروه حماس در نوار غزه برساند.

فرانسه همچنین بر نشست دوحه برای متقاعد کردن بشار اسد در بهبود وضعیت حقوق بشر در سوریه و آزادی زندانیان سیاسی حساب باز کرده است. نزدیکان سارکوزی در این باره گفته اند که امیر قطر در این زمینه نیز نقشی برعهده دارد.

کاخ الیزه نیز دراین باره می گوید: اگر پیام ها برای رهبران سیاسی کشورهای عربی از طریق یک کشور دوست به آنان داده شود، بسیار موثرتر و مفیدتر خواهد بود.

فرانسه همچنین بر نشست دوحه برای ارسال پیام خود به ایران در زمینه پرونده هسته ای حساب می کند.

اما مسئله دارفور که در قاره ای دور قرار دارد نیز می تواند در ملاقات سارکوزی و البشیر با حضور امیر قطر مطرح شود. دارفور که تاکنون جنگ های داخلی صدها هزار نفر از ساکنان آن را به خاک و خون کشیده و میلیون ها انسان دیگر را آواره بیابان ها کرده، به عنوان مسئله ای غیرقابل حل برای اتحادیه آفریقا باقی مانده است.

رئیس جمهوری سودان نیز اخیرا در راستای برقراری آتش بس در این منطقه، از یک ابتکار یکجانبه استفاده کرد که ازسوی شورشیان دارفور رد شد. حضور نیروهای مشترک سازمان ملل و اتحادیه آفریقا نیز تاکنون نه تنها به حل مشکلات در این منطقه کمک نکرده بلکه منجر به تشدید درگیری ها و کشته شدن زنان و کودکان بی گناه انجامیده است.