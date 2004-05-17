مجتهدزاده : ادعاهاي امارات در خصوص جزاير ايراني غيرقانوني است

رييس موسسه يوروسويك لندن درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود : قرارگرفتن مسئله جزاير سه گانه در دستور كار نشست اخير اتحاديه عرب، به خاطر ناراحتي اين اتحاديه از ايران در خصوص درخواست عضويت در اين اتحاديه بود به اين معنا كه ايران ابتدا تقاضاي عضويت در اتحاديه عرب را مطرح ولي در نهايت اين مسئله را متوقف كرد و اين باعث دلخوري اتحاديه عرب شد .
وي با اشاره به اينكه مساله جزاير سه گانه درچارچوب اتحاديه عرب كه يك تشكيلات ناسيوناليستي عرب است ، طرح مي شود گفت : وضع اين اتحاديه به گونه اي درآمده است كه ديپلمات عاقل و واردي مانند عمروموسي هم ديگر اختيار خود را از دست داده است .
مجتهدزاده تاكيد كرد : ادعاهاي امارات در خصوص خاك لاينفك ايران غيرقانوني و خلاف تمامي اصول بين المللي است چون جزاير مورد بحث از ابتدا متعلق به ايران بوده است .
وي تصريح كرد : بريتانيا براي مدت 68 سال اين جزايررا به نام شيوخ شارجه و راس الخيمه اشغال كرده بود و پس از 68 سال مبارزات قانوني ايران اين جزاير طبق قراردادهاي رسمي به ايران بازگردانده شد . اگر شيوخ زياده خواه ابوظبي معلومات كافي ندارند كه اين مسئله را به ياد آورند حداقل شوراي همكاري خليج فارس و اعضاي آن و اتحاديه اروپا بايد توجه داشته باشند كه جزيره ابوموسي طبق توافقنامه 8 نوامبر سال 1971به حاكميت مشترك ايران و شارجه درآمد و اين تفاهم نامه زير نظر دولت بريتانيا كه در آن زمان قيم دولت امارات بود به امضاي ايران و شارجه رسيد . اين قرارداد ، قراردادي قانوني و رسمي است كه انتقال جزيره ابوموسي به ايران را بطورقانوني رسميت مي بخشد.
مجتهدزاده افزود : دوجزيره تنب كوچك و تنب بزرگ نيز براساس توافق رسمي بين ايران و بريتاينا كه در آن زمان قيم دولت راس الخيمه بود به ايران بازگشت داده شد . اين جزاير ملك ايران هستند و امضاي هرگونه قراردادي در اين خصوص حاكميت ايران را به ترديد مي اندازد.
رييس موسسه يوروسويك لندن با اشاره به اينكه با توافق رسمي بريتانيا كه قيم دولت امارات بود اين دو جزيره به ايران برگشت داده شد گفت : نماينده بريتانيا در سازمان ملل متحد نه تنها اين توافق را تاييد كرد بلكه اين توافق را سرمشقي براي حل همه مسائل سرزميني درجهان قرار داد .
بنابراين ادعاي امارات نسبت به اين جزاير در درجه اول غيرقانوني و خلاف حقيقت و فقط براي ماجراجويي است و اقدام شوراي همكاري خليج فارس در زمينه ايجاد جنجال سياسي و يا در زمينه تقويت جنجال آفريني هاي امارات اقدامي غيرقانوني و خلاف اصول و اخلاق است .
وي تصريح كرد: حيرت انگيز است كه رهبران كشورهايي مانند عربستان، بحرين ، قطر و عمان اجازه مي دهند كه دبيركل شوراي همكاري خليج فارس دست به اين ماجراجويي بزند.
مجتهدزاده تصريح كرد : امارات عربي متحده اكنون تنها حكومت حامي ادعاهاي واهي خود نسبت به خاك ايران، يعني رژيم بعث صدام را از دست داده و در انزواي مطلق قرار گرفته است. اين كشو به دلايل نامشخص درصدد ماجراجويهاي سياسي در اين زمينه و دامن زدن به ادعاهاي خود از طريق سياسي و بين المللي كردن ادعاهاي خود است.
وي تاكيد كرد : امارات تلاش مي كند تا با توجه به روابط ويژه اي كه بين ايران و اتحاديه اروپا و حساسيتهاي كه در اين روابط ايجاد شده است از اين وضع خاص و حساس براي پيشبرد اهداف سرزميني خود در قبال خاك ايران بهره برداري كند.
رييس موسسه يوروسويك لندن تاكيد كرد : امارات عربي متحده حدود دو سال پيش كميسيون مشترك اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس را وادار كرد تا در يك برخورد نسنجيده و و ناپخته در اطلاعيه اي از ايران بخواهند كه موضوع ادعاي امارات را در قبال خاك ايران مورد توجه قرار دهد و با امارات متحده عربي وارد بحث و گفتگو شود .
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جزاير سه گانه و خوابهاي كودكانه (1)
مجتهدزاده : ادعاهاي امارات در خصوص جزاير ايراني غيرقانوني است
پيروز مجتهدزاده استاد دانشگاه و رييس موسسه يوروسويك لندن گفت : اتحاديه عرب تا هر زماني كه مي خواهد در قبال جزاير سه گانه ايراني عربده بكشد . اين عربده ها شبيه عربده هاي ناسيوناليستي صدام است .
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