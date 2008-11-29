افشاگری بازیکن پیشین تیم فوتبال میلان / ما قربانی دوپینگ بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلو پترینی 60 ساله می گوید او و دیگر بازیکنان فوتبال ایتالیا قربانی "فرهنگ دوپینگ" بودند. این بازیکن کسی است که اولین جام قهرمانی میلان در رقابت های باشگاه های اروپا درسال 1963 را به همراه این تیم کسب کرد.

بازیکن پیشین جنوا به "اسکای اسپورت" گفت: من علاوه بر استفاده از دارو، یک قربانی دوپینگ هم بودم. می گویم قربانی چون قربانی ام. اولین بار، دکتر، ماساژور و مربی تیم به رختکن ما آمدند. دکتر یک بطری در دست داشت که به نظر می رسید داخل آن آب پرتغال است. آن موقع ها سرنگ های یک بار مصرف مثل امروز وجود نداشت و سوزن های مستعمل را می جوشاندند. آن روز پنج بار سوزن ها داخل آن بطری رفت و به پنج ران تزریق شد.

پترینی افزود: پس از آن بود که فهمیدیم چه چیزی به ما تزریق شده است. چرا که انرژی سرشاری برای دویدن، پریدن و حرکت به سوی گل در نزد ما به وجود آمده بود. احساس تازگی می کردیم بی آنکه کمبود انرژی احساس کنیم. ما هروز با تزریق به زمین می رفتیم. بعضی از بازیکنان از آنجا که به ماساژور تیم اعتماد نداشتند خودشان تزریق می کردند.