  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۴

از 11 آذرماه سال جاری؛

مسافران قطارهای خرمشهر در اهواز پیاده می شوند

شرکت قطارهای مسافری رجا اعلام کرد: به منظور عملیات بازسازی محور اهواز- خرمشهر مقصد پایانی کلیه قطارهای مسافری خرمشهر از تاریخ 11 آذرماه سال جاری، ایستگاه راه آهن اهواز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجا، قطار اندیمشک -خرمشهر 10 آذر ماه تا اهواز اعزام و از تاریخ یازدهم همین ماه تا اطلاع ثانوی در ساعت 12:25 از اهواز به سوی اندیمشک حرکت و ساعت 16:35 مراجعت می کند.

قطار فوق العاده اول تهران- خرمشهر نیز از تاریخ 11 آذرماه سال جاری تا اطلاع ثانوی بعد از ورود به اهواز متوقف و در ساعت 14:55 به تهران مراجعت می کند.

مسافرانی که بلیت قطار به مقصد خرمشهر در مدت زمان یاد شده را در دست دارند ( از 11 آذرماه به بعد) تا یک ماه بعد از حرکت قطار با همراه داشتن لاشه بلیت و ارائه شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر می توانند به دفاتر فروش سراسر کشور مراجعه کرده و مابه التفاوت مبلغ بلیت از اهواز به خرمشهر را دریافت کنند.

هموطنان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 139 واحد ارتباط با مشتری به صورت شبانه روزی تماس یا به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس www.raja.ir  مراجعه کنند.

کد خبر 791532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها