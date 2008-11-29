مسافران قطارهای خرمشهر در اهواز پیاده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجا، قطار اندیمشک -خرمشهر 10 آذر ماه تا اهواز اعزام و از تاریخ یازدهم همین ماه تا اطلاع ثانوی در ساعت 12:25 از اهواز به سوی اندیمشک حرکت و ساعت 16:35 مراجعت می کند.

قطار فوق العاده اول تهران- خرمشهر نیز از تاریخ 11 آذرماه سال جاری تا اطلاع ثانوی بعد از ورود به اهواز متوقف و در ساعت 14:55 به تهران مراجعت می کند.

مسافرانی که بلیت قطار به مقصد خرمشهر در مدت زمان یاد شده را در دست دارند ( از 11 آذرماه به بعد) تا یک ماه بعد از حرکت قطار با همراه داشتن لاشه بلیت و ارائه شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر می توانند به دفاتر فروش سراسر کشور مراجعه کرده و مابه التفاوت مبلغ بلیت از اهواز به خرمشهر را دریافت کنند.

هموطنان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 139 واحد ارتباط با مشتری به صورت شبانه روزی تماس یا به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس www.raja.ir مراجعه کنند.