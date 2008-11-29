اغلب آهنگسازان به ساخت آثار بازاری روی آورده اند

جواد بطحایی نوازنده سنتور و آهنگساز ضمن بیان این مطلب در نشست بررسی ویژگیهای آهنگسازی که در خبرگزاری مهر برگزار شد گفت : روش های آهنگسازی در شرایط امروز نسبت به گذشته تفاوت های اساسی پیدا کرده است به این معنا که در گذشته یک آهنگساز با عشق واحساسی که نسبت به هنر موسیقی داشت بهترین اشعار را انتخاب و زیباترین ملودی ها را بر تک تک ابیات سوار می کرد اما در حال حاضر چنین روحیه ای در هنرمندان به ویژه جوانان از بین رفته است و کمتر شاهد اثری ماندگار از هنرمندان هستیم.

وی درادامه خاطرنشان کرد : یک روش آهنگسازی این است که برخی آهنگسازان به واسطه تحصیلات صرفا دانشگاهی خود تصمیم می گیرند آهنگسازی کنند و یکسری اصول تئوریک مانند اصول هارمونی، ارکستراسیون و یا کنترپوان را کنار هم می چینند و اگر تنظیم هم بلد باشند با ملودی های مناسب، اثر خود را رنگ آمیزی می کنند و تحویل مخاطب می دهند و مخاطب هم در طول زمان به دلیل بی مایه بودن اثر آن نوع موسیقی را پس می زند و متاسفانه اغلب آهنگسازی ها در شرایط فعلی از این دست است که آثارشان یا بی تاثیر و یا بی خاصیت هستند.

این آهنگساز درادامه افزود : نمونه ای از آثار کم تاثیر ویا بی خاصیت را می توان در تولیدات صدا و سیما مشاهده کرد ،خوب به یاد دارم رئیس مرکز موسیقی صداوسیما درنشریه ای متذکر شده بود که سالانه 2000 اثر موسیقایی در گونه های متفاوت به مناسبت های مختلف تولید می شود اما اغلب این تولیدات از صدا و سیما پخش نمی شود خوب حالا این سئوال پیش می آید که اگر مجموع این تولیدات اثر خوبی هستند چرا پخش نمی شود و اگر مشکل دارند چرا از ابتدا مجوز تولید آنها صادرشده است؛ به عقیده من اگر آثار تولید شده درصدا و سیما اثر با ارزشی باشد از سوی مردم شنیده و مدام تکرار می شود که همین تکرار ماندگاری درطول زمان را ایجاد می کند.

این نوازنده سنتور درادامه این نشست با اشاره به روش دیگری در حوزه آهنگسازی گفت : روش دوم آهنگسازی این است که آهنگساز به هیچ عنوان قصد آهنگسازی ندارد و فقط یک ملودی به ذهنش می آید و این ملودی مدام او را درگیر می کند و مطمئن می شود که حتما دلیلی برای آفرینش اثر وجود دارد و گاهی هم عنصر الهام آنقدر شدت می گیرد که یک آهنگساز ترغیب می شود که کار را به سرانجام برساند ومعمولا اغلب اینگونه آثارقابل توجه می شوند.