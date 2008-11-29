اختصاص کمک بلاعوض برای توسعه آبیاری مدرن در مازندران

عنایت الله تورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: علاوه بر اعتبار فوق مبلغ 20 میلیارد تومان تسهیلات اعتباری از طریق سیستم بانکی در اختیار کشاورزانی که نسبت به ارائه طرحهای آبیاری مدرن اقدام کنند پرداخت خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: برای هر هکتار، 14 میلیون ریال کمک بلاعوض و 28 میلیون ریال تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.

تورنگ از متقاضیان خواست جهت برخورداری از این تسهیلات به مراکز خدمات ترویجی جهاد کشاورزی استان مراجعه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگری از این گفتگو از نرخ جدید خرید تضمینی ارقام پرمحصول برنج در سال زراعی آینده خبر داد.

وی بیان داشت: بر اساس نرخ ارقام پرمحصول خزر، ساحل و ارقام مشابه به ازای هر کیلوگرم 13 هزار و 500 ریال که نسبت به سال جاری، حدود هشت درصد و نسبت به سال گذشته حدود 99 درصد رشد نشان می دهد.

به گفته تورنگ، همچنین رقم سپیدرود و ارقام مشابه 12 هزار ریال اعلام شده که نسبت به سال زراعی جاری حدود 9 درصد رشد و نسبت به سال زراعی گذشته، 107 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه رقم ندا و نعمت و ارقام مشابه آن 10 هزار و 500 ریال اعلام شد، افزود: این رقم نیز نسبت به قیمت سال جاری حدود 14 و نسبت به سال 86 بیش از 87 درصد رشد نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: رقم آمل، چرام و یاسوج و ارقام مشابه 8500 ریال اعلام شده که نسبت به سال 87 بیش از 13 درصد و نسبت به سال 86 بیش از 73 درصد رشد نشان می دهد.