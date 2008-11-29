مدیرکل شورای گسترش وزارت بهداشت به مهر خبر داد: جدیدترین تصمیمات وزارت بهداشت برای پذیرش بومی داوطلبان کنکور 88

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تغییرات بومی گزینی ادامه داد و همانند سال گذشته در کنکور سال آینده نیز در 8 رشته ای که در سال گذشته بومی گزینی انجام گرفته این روند اعمال می شود.

وی یادآور شد: در کنکور سال آینده نیز در صورت فراهم شدن شرایط پذیرش دانشجو در 3 تا 4 رشته دیگر نیز به صورت بومی گزینی صورت می گیرد.

ضیایی گفت: این رشته ها اگر توزیع مناسبی در کشور داشته باشند به صورت بومی در آنها گزینش صورت می گیرد اما در صورتی که در همه دانشگاهها موجود نباشند به صورت منطقه ای در آنها پذیرش دانشجو صورت خواهد گرفت.

تلاش وزارت بهداشت برای بومی گزینی در تمامی رشته های کاردانی

مدیرکل شورای گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت به مهر گفت: وزارت بهداشت سعی می کند که در دوره های کاردانی همه رشته های علوم پزشکی به سمت بومی شدن پیش بروند اما حذف دوره های کاردانی با توجه به نیاز سلامت انجام می گیرد چرا که ممکن است هنوز در بخشهایی به کاردانها در نظام سلامت نیاز داشته باشیم.

وی اظهار داشت: دوره های کاردانی به شکل بومی گزینی به گونه ای تعریف می شوند که دانشگاههای علوم پزشکی بتوانند برحسب نیاز دانشگاهی در همان منطقه خود و به شکل متمرکز دانشجو جذب کنند تا هم شانس ماندگاری نیروها را افزایش دهند و هم نیاز سلامت منطقه را رفع کنند.

ضیایی یادآور شد: سال گذشته 8 رشته به شکل بومی در گروه علوم پزشکی پذیرش شدند و دلیل آن نیز وجود رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها و فوریت های پزشکی در همه دانشگاههای علوم پزشکی بود.