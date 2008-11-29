هرم طلایی جشنواره قاهره به اسپانیا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری شینهوا اعلام کرد مراسم اختتامیه جشنواره قاهره امسال جمعه در اپراخانه قاهره برگزار شد و "بازگشت به حنظله" چاس گوتیرز بالاترین جایزه این دوره جشنواره را برد.

این فیلم داستان یک زن مراکشی است که برادر خود را در تلاشی ناموفق برای مهاجرت غیرقانونی به اسپانیا از دست می‌دهد و می‌کوشد جنازه او را به سرزمین مادری بازگرداند.





جایزه هرم طلایی جشنواره قاهره به فیلم اسپانیایی "بازگشت به حنظله" رسید

"بازگشت به حنظله" اولین بار سپتامبر پیش در جشنواره تورنتو پخش شد. هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم‌های بلند جشنواره قاهره در بیانیه‌ای درباره این فیلم گفت: "بازگشت به حنظله" با نگاهی بسیار دلسوزانه به ارتباط میان نژادها، میان دو قاره پل زده است.

فیلم گوتیرز در عین حال جایزه فیپرشی را نیز از آن خود کرد و ضمنا فیلم افتتاحیه جشنواره قاهره امسال بود. جایزه هرم نقره‌ای از آن فیلم بلژیکی "قطع ارتباط" ساخته یان ورهین شد و پرنیل فیشر کریستن از دانمارک برای فیلم "رقصنده‌ها" جایزه بهترین کارگردان را به خانه برد.

یولاند مورو برای فیلم فرانسوی "سرافین" ساخته مارتین پرووس جایزه بهترین بازیگر زن را برد و خوان دیگو بوتو نیز برای "ال گرکو" به کارگردانی یانیس اسماراگدیس از یونان جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد.

به گفته کمیته برگزارکننده جشنواره قاهره، امسال 150 فیلم از 59 کشور شامل 22 فیلم از 9 کشور عرب به نمایش درآمد که در میان آنها 46 فیلم در بخش مسابقه جشنواره حضور داشتند.

اسپانیا مهمان افتخاری جشنواره قاهره 2008 بود و در 10 روز بیش از 20 فیلم از این کشور پخش ‌شد. میرا سوروینو بازیگر برنده اسکار و آرتور ریپستاین فیلمساز مکزیکی در جشنواره امسال جوایز افتخاری دریافت کردند. سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره از 18 تا 28 نوامبر (28 آبان تا هشتم آذر) برگزار شد.