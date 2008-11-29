کمبود فضا مهمترین مشکل دانشگاه ایلام است

دکتر عبدالعلی شجاعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مشاع بودن بعضی از زمینهای دانشگاه ایلام باعث جلوگیری از توسعه دانشگاه ایلام شده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر این دانشگاه با کمبود فضا برای توسعه دانشگاه مواجه است و وزارت علوم برای این مشکل چاره سازی کند.

این مسئول یا اشاره به اینکه با مرتفع شدن مشکلات زمین دانشگاه می توان فضای دانشگاه را توسعه داد و دانشکده های مختلفی در آن ساخت، خاطر نشان کرد: این معضل باعث شده است که ساخت و سازهای دانشگاه به تعویق افتد و هر روز تعدادی با ادعای مالکیت زمین از ساخت و سازهای دانشگاه جلوگیری کنند.

شجاعیان از کسب مجوز دو رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه ایلام طی سال جاری خبر داد و گفت: امسال دو رشته کارشناسی ارشد به مجموع رشته های دانشگاه عنوان خواهد شد.

این مسئول یادآورشد: در سال جاری دانشگاه ایلام در 10 ورودی جدید دانشجو پذیرفته است که از پیشرفت دانشگاه در زمینه آموزش و علمی حکایت دارد.

شجاعیان دریاره خوابگاه دانشجویان نیز عنوان کرد: دانشگاه ایلام برای همه دانشجویانی که به آنها تعهد داشته است خوابگاه و امکانات رفاهی تهیه کرده است.