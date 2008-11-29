گزارش خبری مهر از نگرانیهای روسای دانشگاهها و توصیه های وزیر علوم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید چگینی رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی در اجلاس روسای دانشگاهها از وزیر علوم خواست تا در بحث متمم بودجه علاوه بر دانشگاهها به مراکز پژوهشی نیز توجه شود که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به وی خاطر نشان کرد: باید ببینیم اصلا برای دانشگاهها نیز می توانیم متمم بودجه ای در نظر بگیریم یا خیر.

ادامه حیات دانشگاههای جدید التاسیس با وضعیت بودجه امروز غیرممکن است

دکتر نعمت زاده رئیس یک دانشگاه جدید التاسیس از وزیر علوم خواستار شد تا در بین روسایی که امروز نزد رئیس جمهور طرح بحث می کنند حتما یکی از روسای دانشگاههای جدید التاسیس نیز حضور داشته باشند.

وی گفت: نیروی هیئت علمی و زیرساختهای لازم و بحث بودجه برای دانشگاههای جدید التاسیس وجود ندارد و اگر بنا باشد بودجه جدید بر اساس بودجه سال قبل به اضافه 7 درصد تعیین شود اصلا امکان ادامه حیات برای دانشگاههای جدید التاسیس وجود ندارد.

زاهدی: دولت تصویب کرد که سال 88 بودجه ملی استانی نداشته باشیم

سید جواد ساداتی نژاد رئیس دانشگاه کاشان نیز از وزیر علوم خواست که اعتبارات تملک دارایی دانشگاهها که امسال ملی استانی شده اند از نظر تخصیص با مشکل مواجه نشوند که وزیر علوم در پاسخ به رئیس دانشگاه کاشان گفت: دو روز پیش در دولت تصویب شد که سال آینده بودجه ملی استانی نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ مظفر - رئیس دانشگاه هنر اصفهان از عدم هماهنگی معاونت آموزشی، معاونت طرح و توسعه و حوزه مدیریتی دکتر معماریانی از نظر عدد دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان انتقاد کرد و گفت: سال گذشته به دنبال این عدم هماهنگی بسیار تلاش کردیم تا بگوییم عدد دانشجویی دانشگاه اصفهان چند است از آنجایی که دانشگاه هنر اصفهان ورودی بهمن دارد اما بودجه بر اساس سرانه دانشجویی و تعداد دانشجویانی که مهر وارد دانشگاه می شوند لحاظ شده بنابراین تعداد دانشجویی که از ترم بهمن وارد می شوند مشمول سرانه دانشجویی نمی شوند.

مصوبه ایجاد دانشکده باستان شناسی شوش در دور اول سفر ریاست جمهوری در هاله ای از ابهام

مرتضی زرگر رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با بیان اینکه در دور اول سفر ریاست جمهوری به استان خوزستان تعهداتی مانند ایجاد دانشکده باستان شناسی در شوش ایجاد شده اند، خاطر نشان کرد: منابع راه اندازی این دانشکده هنوز معلوم نیست اما افرادی که پیگیر راه اندازی دانشکده باستان شناسی در استان هستند از دانشگاه مادر استان انتظاراتی دارند.

افزایش بودجه دانشگاهها متناسب با نرخ تورم باشد

این رئیس دانشگاه از وزیر علوم خواستار پیگیری مجدانه متمم بودجه برای دانشگاهها شد و گفت: افزایش بودجه سال آتی دانشگاهها بر اساس نرخ تورم باشد.

دانشگاه گیلان 5 میلیارد تومان کسری دارد

دکتر عبدالله حاتم زاده - رئیس دانشگاه گیلان نیز در جمع روسای دانشگاهها و در حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که دانشگاهش امسال 5 میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

زاهدی: زمانی که متمم داده شد بگویید چقدر کسری دارید

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در ادامه صحبتهای رئیس دانشگاه گیلان گفت: هر وقت پولی به عنوان متمم بودجه به آموزش عالی اختصاص پیدا کرد و قرار شد توزیع کنیم اعلام کنید که چقدر کسری دارید.

کسری بودجه دانشگاهها را قفل می کند

به گزارش مهر، رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه نباید به سادگی از کنار کسری بودجه دانشگاهها عبور کنیم، گفت: اگر موضوع کسری بودجه دانشگاهها به طور جدی دنبال نشود در مدیریت دانشگاهها ایجاد خلل شده و دانشگاه قفل می کند.

تکیه صرف بر سرانه دانشجویی در همه دانشگاهها قابل دفاع نیست

وی افزود: تکیه صرف بر سرانه دانشجویی در همه دانشگاهها قابل دفاع نیست زیرا بعضی دانشگاهها مانند شیراز سه موزه دارند که هزینه هایی را به ما تحمیل می کند و یا اینکه تعداد بازنشستگان دانشگاههای قدیمی زیاد است و بر همین اساس در سال 2 میلیارد تومان در این زمینه هزینه می کنیم. همچنین در دانشگاههای بزرگ حقوق پرداختی به اساتید با توجه به رتبه علمی بالاتری که دارند بیشتر است.

دانشگاه شیراز 14 ملیارد تومان کسری بودجه دارد

رئیس دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: پراکندگی دانشگاههایی مانند شیراز هزینه بر است و به عنوان مثال تا 3 میلیارد تومان در سال برای حفاظت و حمل و نقل هزینه می شود اما یک برخورد نه چندان عمیق در توزیع بودجه و تکیه صرف بر توزیع سرانه بودجه مشکل ایجاد می کند همچنان که دانشگاه شیراز امسال با 14 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است.

کارشناسان حوزه طرح و توسعه وزارت علوم با معاون طرح و توسعه هماهنگ نیستند

بر طبق این گزارش اردوان ارژنگ رئیس دانشگاه یاسوج نیز که در اولین نطق روسای دانشگاه ها در حوزه طرح و توسعه صحبت می کرد، گفت: بعضی از کارشناسان حوزه طرح و توسعه وزارت علوم با خود معاون طرح و توسعه نیز هماهنگ نیستند زیرا بحث این بود که خوابگاهها تا پایان سال 87 بهره برداری شود و این نیاز به این داشت که کارهای نقشه ای و مشاوره ای پشت سر گذاشته شده باشد اما وقتی به کارشناسان حوزه طرح و توسعه مراجعه شد، عنوان کردند که چنین خبری نیست لذا دانشگاه مجبور شد تا وارد بحث های فنی و مشاوره ای برای خوابگاه شود.

وی افزود: تعهدات وزارت علوم درباره سفرهای دولت هنوز ابلاغ نشده است.

وزیر علوم نیز در این نشست به روسای دانشگاهها تاکید کرد: کسری های بودجه دانشگاهها در سال جاری، بودجه مورد نیاز دانشگاهها در سال آینده، متمم احتمالی بودجه برای امسال و تجهیزات دانشگاهی را به طور کامل در این اجلاس مورد بررسی قرار دهید.