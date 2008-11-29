استقبال شهرداری های لرستان از طرح های گردشگری ضعیف است

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: احیا جهانگردی و گردشگری استانها یکی از منابعی است که می تواند تا حدی نیازهای مالی شهرداریها را رفع کند اما تاکنون طرحی در این زمینه از سوی شهرداری های استان ارائه نشده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که شهرداری ها به عنوان متولیان زیرساخت های شهری باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه جذب اعتبارات در شهرداری های این استان ضعیف است، بیان داشت: یکی از برنامه های این دفتر برای کمک به شهرداری ها از محل بودجه گردشگری است که شهرداری ها توجه خاصی به طرح های توجیهی در این زمینه نمی کنند.

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بحرانی عمران شهری در شهرداری ها اشاره کرد و یادآور شد: بحران اول لرستان مدیریت شهری است که در این زمینه تلاش ما برای جذب اعتبارات بیشتر است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 168 میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای لرستان در نظر گرفته شده است، افزود: از این میزان 37 میلیارد تومان برای مقوله عمران شهری اختصاص یافته است که این میزان بیشترین اعتبارات شورای برنامه ریزی استان محسوب می شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری لرستان ادامه داد: از این میزان اعتبار عمران شهری در لرستان 20 میلیارد تومان معادل 56 درصد کل اعتبارت این فصل به شهرداری های استان اختصاص یافته است.

ملکی با بیان اینکه غیر از اعتبارات عمرانی از محل اعتبارت توازن منطقه ای نیز می توان به شهرداری ها کمک کرد، یادآور شد: هنوز اعتباری در این زمینه در سال جاری اختصاص نیافته است که در صورت تخصیص این اعتبار به سمت عمران شهری سوق داده می شود.

وی همچنین به سفر اخیر هیئت دولت به لرستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: همچنین در قالب سرفصل های مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور سهم شهرداری ها به زودی ابلاغ خواهد شد.

این مسئول افزود: کمک به خرید ماشین آلات، کمک بلاعوض به شهرداریها، تسهیلات، مدیریت پسماند و دستگاههای آتش نشانی از جمله سرفصل های ذکر شده پیرامون شهرداری ها در مصوبات هیئت دولت است.