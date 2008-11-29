بودجه 88 دانشگاهها متناسب با تورم نیست / متمم بودجه نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رازقی در اجلاس روسای دانشگاهها در سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فرمهای مربوط به بودجه 88 باید تا یکشنبه توسط دانشگاهها تکمیل شوند. در غیر این صورت، وزارت علوم رأسا اقدام می کند و بودجه این دانشگاهها را مطابق با اطلاعات سال 87 دانشگاه تکمیل و ارائه می کند.

وی اظهار داشت: از این پس بودجه ملی - استانی برای دانشگاهها نخواهیم داشت. بودجه ای که برای این منظور در نظر گرفته می شود یا استانی است و یا ملی. البته بهتر است بودجه برای دانشگاهها ملی باشد نه استانی.

معاون طرح و توسعه وزارت علوم با بیان اینکه دولت مقداری از کسری بودجه 87 را درباره دانشگاهها پذیرفته است گفت: دولت به احتمال زیاد متمم بودجه 87 را به مجلس ارائه نمی دهد و کسری بودجه را به صورت اصلاحیه ارائه خواهد داد.

رازقی افزود: کسری دانشگاهها در سال جاری 300 میلیارد تومان برآروده شده و در کل، مجموعه وزارت علوم و دانشگاهها در سال جاری 450 میلیارد تومان کسری بودجه دارند.

وی با بیان اینکه بودجه آموزش عالی نسبت به کل بودجه کشور تا سال 84 سیر نزولی و پس از آن سیر صعودی داشته است گفت: اگر کسری ها و کمبودها را بخش آموزش عالی عنوان می کنیم باید نقاط مثبت را نیز در نظر بگیریم.

معاون طرح و توسعه وزارت علوم گفت: بدیهی است که اگر اعتبارات زیادی را به یکباره به دانشگاهی تزریق کنیم در صورت نداشتن سازماندهی مناسب با مشکل مواجه می شود.

وی افزود: برخی دانشگاهها در سال جاری با این مشکل مواجه بودند و با توجه به اینکه بودجه آنها افزایش یافته بود، نتوانستند بخشی از آن را جذب کنند.