منصوري: ايران درباره سرزمين خود با كسي مذاكره نمي كند

اين استاد دانشگاه و كارشناس روابط بين الملل در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود : اتحاديه اروپا به خوبي مي داند كه سوابق ، مدارك و مستندات تاريخي و حقوقي و آنچه كه در سازمانهاي بين المللي به ثبت رسيده است كاملا موضع ايران را در قبال جزاير سه گانه تاييد مي كند و هيچ جاي بحثي در اين خصوص وجود ندارد .



منصوري تاكيد كرد : به لحاظ حقوقي در مورد ادعاهاي ديگران در خصوص جزاير سه گانه مدركي وجود ندارد و تلاش مي شود كه اين ادعا از جوانب سياسي مطرح شود كه سرانجامي نخواهد داشت .



وي تصريح كرد : پس از خروج نيروهاي انگليسي در سال 1349 از خليج فارس اين جزاير به ايران به عنوان صاحب اصلي برگردانده شد و طبق معمول انگليسيها از هرنقطه دنياكه خارج مي شد مشكلي را از خود به جاي مي گذاشت ولي طبق توافقات به عمل آمده و مدارك قانوني اين جزاير در نملك ايران بوده و به ايران بازگردانده شد.



منصوري تصريح كرد : تاكنون هيچ كس نتوانسته است مستندات حقوقي خلاف مالكيت ايران در قبال جزاير سه گانه را اعلام و منتشر سازد تمام تلاشهاي صورت گرفته در اين زمينه سياسي بوده و برخي ها صرفا مي خواهند از طريق فشارهاي سياسي اين مسئله را حل كنند.



اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : جزاير سه گانه جزء تماميت ارضي ايران است و مستقيما با منافع و امنيت ملي ايران در ارتباط است و جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه هيچ گونه انحطاط و ضعفي نداشته و ندارد و اتحاديه اروپا نيز بايد بداند كه اين مسئله حقوق بشر نيست كه بخواهند با چانه زني يا با مصداق تعيين كردن و شعار دادن به مسئله خاصي برسند زيرا خاك ايران جاي بحث ندارد .



وي افزود : خود امارات نيز مي داند كه اين جزاير جزء خاك ايران هستند و معلوم نيست كه با اين تبليغات و جنجال آفرين ها چه چيزي را دنبال مي كنند.