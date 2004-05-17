۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۴۲

جزاير سه گانه و خوابهاي كودكانه (2)

منصوري: ايران درباره سرزمين خود با كسي مذاكره نمي كند

دكتر جواد منصوري استاد دانشگاه و كارشناس روابط بين الملل گفت : جزاير سه گانه جزء خاك لاينفك ايران است و جمهوري اسلامي ايران در قبال خاك و بخشي از سرزمين خود با كسي مذاكره نمي كند .

اين استاد دانشگاه  و كارشناس روابط بين الملل در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود : اتحاديه اروپا به خوبي مي داند كه سوابق ، مدارك و مستندات تاريخي و حقوقي و آنچه كه در سازمانهاي بين المللي به ثبت رسيده است كاملا موضع ايران را در قبال جزاير سه گانه تاييد مي كند و هيچ جاي بحثي در اين خصوص وجود ندارد .

منصوري تاكيد كرد :  به لحاظ حقوقي در مورد ادعاهاي ديگران در خصوص جزاير سه گانه  مدركي وجود ندارد و تلاش مي شود كه  اين ادعا از جوانب سياسي مطرح شود كه سرانجامي نخواهد داشت .

وي تصريح كرد :  پس از خروج نيروهاي انگليسي در سال 1349 از خليج فارس اين جزاير به ايران به عنوان صاحب اصلي برگردانده شد و طبق معمول انگليسيها از هرنقطه دنياكه خارج مي شد مشكلي را از خود به جاي مي گذاشت ولي طبق توافقات به عمل آمده و مدارك قانوني اين جزاير در نملك ايران بوده و به ايران بازگردانده شد.

منصوري تصريح كرد : تاكنون هيچ كس نتوانسته است مستندات حقوقي خلاف مالكيت ايران در قبال جزاير سه گانه را اعلام و منتشر سازد تمام تلاشهاي صورت گرفته در اين زمينه سياسي بوده و  برخي ها صرفا مي خواهند از طريق فشارهاي سياسي اين مسئله را حل كنند.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : جزاير سه گانه جزء تماميت ارضي ايران است و مستقيما با منافع و امنيت ملي ايران در ارتباط است و جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه هيچ گونه انحطاط و ضعفي نداشته و ندارد و اتحاديه اروپا نيز بايد بداند كه اين مسئله حقوق بشر نيست كه بخواهند با چانه زني يا با مصداق تعيين كردن و شعار دادن به مسئله خاصي برسند زيرا خاك ايران جاي بحث ندارد .

وي افزود : خود امارات نيز مي داند كه اين جزاير جزء خاك ايران هستند و معلوم نيست كه با اين تبليغات و جنجال آفرين ها چه چيزي را دنبال مي كنند.

