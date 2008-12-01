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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۹

وضعیت ارائه نان به شهروندان کرجی بهبود می یابد

وضعیت ارائه نان به شهروندان کرجی بهبود می یابد

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا گفت: با دو شیفته شدن 65 نانوایی در کرج از این پس وضعیت ارائه نان به شهروندان کرجی بهبود می یابد.

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: وضعیت نانوایی ها در سال گذشته در شهرستان کرج بسیار اسفبار بود و مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده بود که با پیگیری های فرآوان نماینده های مجلس، فرمانداری و مسئولان مربوطه بخشی از این مشکلات در حال برطرف شدن است.

وی افزود: اولین اقدامی که جهت ساماندهی وضعیت نانوایی ها در شهرستان کرج انجام شد آن بود که وظیفه نظارت برنانوایی ها در سطح این شهرستان از وزارت بازرگانی گرفته شد و در اختیار فرمانداری قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: این اقدام باعث شد که فرماندار بتواند با اختیارات بیشتر بر موضوع حل مشکلات نانوایی های کرج وارد شود و به همین دلیل با دو شیفته شدن 65 نانوایی در این شهرستان تاکنون موافقت شده است که این امر بخش زیادی از مشکلات شهروندان را برطرف خواهد کرد.

اکبریان خاطرنشان کرد: همچنین با راه اندازی 50 نانوایی آزادپز نیز در سطح شهرستان کرج موافقت شده است که این نانوایی ها آرد را باقیمت آزاد خریداری می کنند و با قیمت مصوب فرمانداری در اختیار شهروندان قرار می دهند.

وی افزود: مقرر شده است سهمیه آرد کرج نیز از هفت کیلوگرم به 10 کیلوگرم مانند سایر شهرستان ها افزایش یابد تا بخش زیادی از مشکلات نان شهروندان برطرف شود.

کد مطلب 791557

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