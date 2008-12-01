وضعیت ارائه نان به شهروندان کرجی بهبود می یابد

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا گفت: با دو شیفته شدن 65 نانوایی در کرج از این پس وضعیت ارائه نان به شهروندان کرجی بهبود می یابد.