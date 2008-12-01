وضعیت ارائه نان به شهروندان کرجی بهبود می یابد

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: وضعیت نانوایی ها در سال گذشته در شهرستان کرج بسیار اسفبار بود و مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده بود که با پیگیری های فرآوان نماینده های مجلس، فرمانداری و مسئولان مربوطه بخشی از این مشکلات در حال برطرف شدن است.
وی افزود: اولین اقدامی که جهت ساماندهی وضعیت نانوایی ها در شهرستان کرج انجام شد آن بود که وظیفه نظارت برنانوایی ها در سطح این شهرستان از وزارت بازرگانی گرفته شد و در اختیار فرمانداری قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: این اقدام باعث شد که فرماندار بتواند با اختیارات بیشتر بر موضوع حل مشکلات نانوایی های کرج وارد شود و به همین دلیل با دو شیفته شدن 65 نانوایی در این شهرستان تاکنون موافقت شده است که این امر بخش زیادی از مشکلات شهروندان را برطرف خواهد کرد.
اکبریان خاطرنشان کرد: همچنین با راه اندازی 50 نانوایی آزادپز نیز در سطح شهرستان کرج موافقت شده است که این نانوایی ها آرد را باقیمت آزاد خریداری می کنند و با قیمت مصوب فرمانداری در اختیار شهروندان قرار می دهند.
وی افزود: مقرر شده است سهمیه آرد کرج نیز از هفت کیلوگرم به 10 کیلوگرم مانند سایر شهرستان ها افزایش یابد تا بخش زیادی از مشکلات نان شهروندان برطرف شود.
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