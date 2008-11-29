حضور علوی در پرسپولیس منع قانونی ندارد / باشگاه پاس باید موافقت کند

عزیزالله محمدی در گفتگو خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: از آنجائیکه هنوز فصل نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر آغاز نشده و قرارداد سیدمحمدعلوی رسما در هیئت فوتبال استان همدان به ثبت نرسیده است، این بازیکن می تواند به تیم پرسپولیس بازگردد.

وی در این خصوص ادامه داد: از آنجائیکه علوی قراردادی داخلی با باشگاه پاس همدان به امضا رسانده است، مسئولان باشگاه پرسپولیس برای در اختیار گرفتن این بازیکن باید نظر باشگاه همدانی را جلب کنند که قرارداد داخلی او را فسخ کنند.

به دنبال ابراز تمایل مسئولان باشگاه پرسپولیس برای بازگشت سیدمحمد علوی به تیم فوتبال این باشگاه، مذاکراتی بین کاظم اولیایی و داریوش مصطفوی مدیران عامل دو باشگاه پاس و پرسپولیس انجام شد. اولیایی با توجه به تمایل علوی و مسئولان باشگاه پرسپولیس برای همکاری دوباره موافقت کرد که از قرارداد داخلی این بازیکن با باشگاه پاس همدان چشم پوشی کند.

سیدمحمد علوی در زمان حضور افشین قطبی در تیم فوتبال پرسپولیس به بازیکنی نیمکت نشین تبدیل شده بود که در نیم فصل اول لیگ برتر فقط در بازی با ابومسلم در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار گرفت.