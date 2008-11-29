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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۶

جنبش حماس :

مذاکرات تبادل اسرا با رژیم اسرائیل همچنان معلق است

مذاکرات تبادل اسرا با رژیم اسرائیل همچنان معلق است

جنبش حماس گزارش های اسرائیل مبنی بر از سرگیری تماس های این جنبش و رژیم صهیونیستی تحت نظارت مصر در مورد قرارداد تبادل اسرا را رد و اعلام کرد که این مسئله همچنان معلق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان چاپ امارات، "ایمن طه" یکی از رهبران حماس در گفتگو با خبرنگاران در غزه اظهار داشت: پرونده تبادل اسرا با اسرائیل تا این لحظه معلق است.

وی تصریح کرد: بر اثر لجاجت های اسرائیل چیز جدیدی در قضیه تبادل اسرای فلسطینی ایجاد نشده است و تمامی صحبت هایی که در مورد قرارداد تبادل اسرا گفته می شود، دقیق نیست زیرا تا این لحظه این پرونده به حال تعلیق درآمده است.

وی در عین حال تاکید کرد که جنبش حماس مانع از سرگیری تماس ها در مورد تبادل اسرا از سوی مصر نیست.

یک روزنامه عرب زبان در شماره دیروز خود مدعی شد: منابع نزدیک به حماس خبر دادند که این جنبش با موضوع از سرگیری تماس ها با رژیم صهیونیستی درباره موضوع "گلعاد شالیت" اسیر صهیونیستی در نزد گروه های مقاومت موافقت کرده است.

کد مطلب 791561

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