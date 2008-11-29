مذاکرات تبادل اسرا با رژیم اسرائیل همچنان معلق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان چاپ امارات، "ایمن طه" یکی از رهبران حماس در گفتگو با خبرنگاران در غزه اظهار داشت: پرونده تبادل اسرا با اسرائیل تا این لحظه معلق است.

وی تصریح کرد: بر اثر لجاجت های اسرائیل چیز جدیدی در قضیه تبادل اسرای فلسطینی ایجاد نشده است و تمامی صحبت هایی که در مورد قرارداد تبادل اسرا گفته می شود، دقیق نیست زیرا تا این لحظه این پرونده به حال تعلیق درآمده است.

وی در عین حال تاکید کرد که جنبش حماس مانع از سرگیری تماس ها در مورد تبادل اسرا از سوی مصر نیست.

یک روزنامه عرب زبان در شماره دیروز خود مدعی شد: منابع نزدیک به حماس خبر دادند که این جنبش با موضوع از سرگیری تماس ها با رژیم صهیونیستی درباره موضوع "گلعاد شالیت" اسیر صهیونیستی در نزد گروه های مقاومت موافقت کرده است.