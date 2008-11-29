جمع آوری اجساد تصادفات رانندگی در لرستان متولی ندارد

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: با توجه به نبود متولی حمل اجساد در تصادفات رانندگی عدم جمع آوری اجساد فوت شدگان موجب جریحه دار شدن احساست مردم می شود.

وی با بیان اینکه متولی حمل و انتقال مجروحان حوادث رانندگی هلال احمر و اورژانس 115 است، خاطر نشان کرد: برای رفع مشکل عدم جمع آوری اجساد تصادفات رانندگی پیشنهاد خریداری 15 دستگاه آمبولانس حمل جسد شده است.

مسئول ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری لرستان با بیان اینکه این آمبولانس ها در اختیار شهرداری ها قرار داده می شود و از این پس شهرداری ها به عنوان متولی این امر عمل خواهند کرد، افزود: این تعداد آمبولانس از محل اعتبارات ستاد حوادث غیرمترقبه خریداری و در اختیار شهرداری های مسیرهای پرتردد و پرتصادف لرستان قرار داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه منتظر صدور مجوز خرید این تعداد آمبولانس هستیم، ابراز امیدواری کرد: در طول هفته جاری با خرید این آمبولانس ها موافقت و مشکل لرستان در این زمینه حل شود.