ادیان قابلیت مبارزه با تغییرات جوی را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آندرس ویجرید اسقف اعظم سوئد در همایش دو روزه ای که با حضور 30 نفر از رهبران ادیان مختلف و سیاستگذاران در شمال شهر استکهلم برگزار شد گفت: برخی هیئتها به علت رویدادهای مومبائی در هندوستان و بانکوک در تایلند نتوانستند در این گردهمایی شرکت کنند.

ویجرید گفت این اعلامیه را در همایش تغییرات جوی سازمان ملل متحد که قرار است روز دوشنبه 11 آذر ماه در لهستان برگزار شود ارائه می کند.

جی ان کی موگامبی از کنیا به نمایندگی از شورای جهانی کلیساها در آفریقا گفت: ما امیدواریم این دیدار فرصتی برای همکاری میان ادیان باشد.

اسقف صوفی کریستنسن از گرینلند که همواره به عنوان تجلی افزایش تدریجی دمای هوا از آن یاد می شود این دیدار را مهم دانست و گفت: همه در قبال زمین مسئولیت دارند، زندگی حائز اهمیت است و ما باید از آن مراقبت کنیم. ما باید در گرینلند نیز این اقدامات را جدی تر دنبال کنیم.

چارانجیت آجیت سینگ به عنوان یک سیک و رئیس مرکز بین المللی بین ادیان در آکسفورد بریتانیا ابراز امیدواری کرد کلمات این همایش به معنای حقیقی تبدیل شوند.

پرفسفور لیو شیاوگان از پیروان دائوئیسم که در حال حاضر استاد مدعو دین در دانشکده پاسفیک سن فرانسیسکو است گفت: محیط زیست با زندگی مردم مرتبط است، رشد سریع اقتصادی در چین یک معضل به دنبال دارد و این معضل می تواند برای بسیاری از افراد هزینه سنگینی در بر داشته باشد.

حدود 50 سمینار و سخنرانی در حاشیه این همایش با موضوعاتی چون تغییرات جوی و جنگ، محیط زیست پایدار، چگونگی تغییر دیدگاه های سنتهای دینی درباره تغییرات دینی برگزار شد.

این همایش دو روزه از دیروز جمعه 28 نوامبر ( 8 آذر) آغاز شده و با امضای " اعلامیه بین ادیان اقلیمی" توسط رهبران دینی سراسر جهان که در این همایش شرکت کرده اند خاتمه خواهد یافت و نتیجه آن در همایش تغییرات جوی لهستان که روز دوشنبه برگزار می شود ارائه خواهد شد.