پاسخ حسینی به منتقدان آموزش عالی دولت نهم/ چراغ خاموش حرکت نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی امروز در دومین روز اجلاس روسای دانشگاهها با اشاره به نامه بیش از یکصد عضو هیئت علمی دانشگاه که در انتقاد به آنچه که وضعیت نامناسب آموزش عالی یاد شده بود، گفت: اخیرا صد و چند عضو هیئت علمی دانشگاه در نامه ای نسبت به وضعیت آموزش عالی ابراز نگرانی کرده بودند البته این افراد بیشتر برجسته های سیاسی بودند تا برجسته های علمی، به هر حال در این نامه سیاستها و برنامه هایی که در حال حاضر وجود دارد را زیر سئوال برده بودند.

وی با بیان این مطلب افزود: هیچ گاه در صدد کالبد شکافی گذشته نبوده ایم که چه وضعیتی در آموزش عالی کشور حاکم بوده است. یا اینکه وضعیت خوابگاهها، مسائل صنفی و رفاهی چگونه بوده است یا اینکه مسائل فرهنگی دانشگاهها در گذشته به چه سمت و سویی می رفت و اساسا چرا معاونت فرهنگی حذف شد.

حسینی اضافه کرد: برای معرفی یکی از مدیران در دانشگاهی که شاید دو سه ساعت بیشتر با تهران فاصله نداشت مراجعه کردیم و افرادی که در آنجا بودند عنوان می کردند که در دولت های گذشته کمتر مدیر ارشدی از ستاد وزارت علوم برای بازدید به آنجا مراجعه کردند.

قائم مقام وزیر علوم ادامه داد: امروز اگر بخواهیم به طور خاموش مشغول فعالیت باشیم و عده ای هم مشغول سیاه نمایی باشند ممکن است آنطور که باید روحیه ای که در پی توسعه آموزش عالی در مردم ایجاد شود، رخ نمی دهد. بنابراین برای اینکه از دستاوردهای انقلاب و تلاشهای بی وفقه دولت خدمتگزار صیانت کنیم لازم است در نمایشگاه دستاوردهای وزارت علوم به طور جدی تری حاضر شویم.

حسینی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر اینکه هر کس در احداث مسجد کمک کند می تواند از مالیات معاف شود، گفت: به نظر می رسد می تواند این راه برای ساخت مسجد در دانشگاهها استفاده کرد زیرا به نظر می رسد افراد بیشتر تمایل داشته باشند تا در ساخت مسجد سرمایه گذاری کنند تا این که مالیات خود را به وزارت اقتصاد و دارایی بدهند.

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه دانشگاه در دولت نهم توسعه خوبی داشته است، گفت: در این دولت 70 ساختمان دولتی را در اختیار پیام نور گرفته ایم و 200 ساختمان دیگر نیز در دست اقدام است و همچنین تعداد دانشجویان پیام نور از 350 هزار دانشجو در آغاز دولت نهم به 850 هزار نفر در امروز رسیده است.