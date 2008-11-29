تولید روزانه 582 هزار بشکه نفت خام در شرکت نفت و گاز مارون

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این رقم معادل 6.98درصد برنامه پیش بینی شده مصوب شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای این شرکت است.

علی محمد جوادی افزود: نفت تولیدی در این شرکت از میدان های مارون، کوپال و شادگان استخراج که پس از فرآورش در کارخانه های بهره برداری و نمکزدایی به مبادی مصرف ارسال می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون گفت: فاز نخست طرح توسعه مخزن خامی میدان مارون با بهره برداری از چهارمین چاه این میدان در اوایل سال جاری، تکمیل شد و هم اکنون از این مخزن روزانه 125 میلیون فوت مکعب گاز و 18 هزار بشکه مایعات گازی تولید می شود.

وی در ادامه به تزریق گاز به میدانهای آسماری مارون و کوپال اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست سال جاری روزانه بیش از 28 میلیون متر مکعب گاز به این دو میدان تزریق شد که معادل 96 درصد برنامه پیش بینی شده است.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون یادآور شد: بخش زیادی از گاز مورد نیاز برای تزریق در میدانهای آسماری مارون و کوپال از شرکت نفت مناطق مرکزی و بخش دیگر آن از مخزن خامی میدان مارون تامین می شود.

جوادی با بیان اینکه در فرآیند نمکزدایی نفت خام، مقدار زیادی پساب تولید می شود، گفت: به منظور حفظ محیط زیست، بخش زیادی از پساب کارخانه های نمکزدایی هم اکنون از طریق 6 حلقه چاه به لایه های زیرین زمین تزریق می شود و بخش دیگر به چاه های شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون تزریق می گردد.

وی ادامه داد: در شش ماه نخست امسال روزانه بیش از 33 هزار بشکه پساب به این چاه ها تزریق شد که معادل 95 درصد برنامه پیش بینی شده است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون یکی از پنج شرکت بهره برداری تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است و فعالیت آن در استان خوزستان متمرکز است.