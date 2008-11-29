سعید سعدی تهیهکننده این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: هشتم آذرماه آخرین صحنه فیلم با بازی علیرضا شجاعنوری، توفان مهردادیان، کاوه کاویان و مهرداد فلاحتگر در رستورانی حوالی دربند فیلمبرداری شد. البته پیش از این صحنه پایانی فیلم در کاخ سعدآباد گرفته شده بود.
کریممسیحی هماکنون مشغول تدوین "تردید" است، اما هنوز صداگذار و آهنگساز آن مشخص نشدهاند. گروه تولید تلاش میکند فیلم را برای حضور در جشنواره امسال آماده کند. بهرام رادان، حامد کمیلی، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، رزا آرایش، ماشاءالله مرادی و... دیگر بازیگران فیلم هستند.
در خلاصه داستان "تردید"آمده است: پدر سیاوش در یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانواده را در دست گرفته است. سیاوش به دختر عمه خود مهتاب علاقه دارد. او که هنوز از خبر درگذشت پدرش حیران است، خبری عجیبتر میشنود؛ مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. سیاوش متوجه میشود مرگ پدر طبیعی نبوده و او را به قتل رساندهاند.
دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح گریم: محمدرضا قومی، صدابردار: نادر رضایی، عکاس: محمد فوقانی، جلوههای ویژه: محسن روزبهانی. شرکت بازرگانی پاسارگاد با مشارکت شرکت سینمایی فدک فیلم سرمایهگذاران فیلم هستند.
فیلمبرداری "تردید" اواخر مرداد 86 در سینما رکس لالهزار آغاز و پس از مدتی متوقف شد. این پروژه پس از بستری شدن و عمل جراحی کریممسیحی و تغییر تهیهکننده، دوباره وارد مرحله پیشتولید شد و از 15 مرداد با عوامل جدید به تهیهکنندگی سعید سعدی بار دیگر کلید خورد.
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