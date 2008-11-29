بررسی موضوع دبیر کمیته پارالمپیک فردا در مجلس

حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: بعد از مطرح شدن قضیه اعطای جایزه از سوی دبیر کمیته پارالمپیک ایران به ورزشکار اسرائیلی در جریان مسابقات پارالمپیک در هفته گذشته از مسوولان سازمان تربیت بدنی درخواست شد به نحو مقتضی به این موضوع رسیدگی شود و با توجه به اینکه تا کنون از طرف مسوولان سازمان تربیت بدنی اقدامی صورت نگرفته کمیسیون فرهنگی در جلسه روز یکشنبه این موضوع را بررسی خواهد کرد.

نماینده مردم تفت و میبد در خانه ملت اظهار داشت: اتفاق تلخی رخ داده و ما این قضیه را به مسوولان سازمان تربیت بدنی گوشزد کردیم و حتی درخواست برکناری مسوول مربوطه را داشتیم و به دلیل اینکه هنوز واکنشی صورت نگرفته ممکن است از مسوولان سازمان تربیت بدنی برای حضور در جلسه کمیسیون فرهنگی و پاسخ به سوال نمایندگان دعوت شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: ما نسبت به صهیونیستها در مسابقات مختلف حساسیت داشته ایم و ماجرای رخ داده آن هم در مسابقاتی در سطح پارالمپیک حتی از روی ناآگاهی به هیچ عنوان قابل گذشت نیست.

وی در خصوص بررسی این موضوع در جلسه کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: قطعا هر تصمیمی که کمیسیون فرهنگی بگیرد در ادامه پیگیری خواهد شد.

مسعود اشرفی دبیر کمیته ملی پارالمپیک ایران که در هیئت اجرایی کمیته بین المللی پاراالمپیک نیز عضویت دارد در مراسم توزیع مدالهای بازیهای پارالمپیک پکن به گردن ورزشکار اسرائیلی مدال آویخت و با وی دست داد . محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی در این باره گفته است که اشرفی از ملیت ورزشکار اسرائیلی خبر نداشته است، اما نمایندگان مجلس و جمعی از جانبازان کشور و جمعی از مسئولان فدراسیونهای ورزشی این بهانه را قابل پذیرش نمی دانند و بر پیگیری جدی موضوع تاکید دارند.

رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجلس امکان طرح سوال از علی آبادی به عنوان معاون رئیس جمهور را ندارد گفت: قطعا برای فراهم شدن امکان نظارت بر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی باید ساختار این سازمان تغییر کند و یا به صورت یک وزارتخانه مستقل و یا به صورت زیرمجموعه بقیه وزارتخانه های موجود در بیاید.