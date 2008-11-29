فرهنگ بسیج مبتنی بر صبر ، تدبیر و عقلانیت است / بسیج متعلق به همه ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف جمعه شب در همایش "یادگاران جنگ" در سالن اجتماعات سازمان حج و زیارت گفت: بدون شک امروز همه ملت ما از هر صنف و با هر نگاه و باوری اگر فقط ذره ای انصاف داشته باشند ، زندگی امروز خود را در ابعاد مادی و معنوی مدیون شهدا و خانواده آنان می دانند که مظلومانه و شجاعانه به شهادت رسیدند و ما امروز عزت ، استقلال و امنیت کشور را به برکت مجاهدت های آنان می دانیم.

وی افزود: در شرایطی که همه جای دنیا نا امنی وجود داد و در حالی که دشمنان انقلاب تلاش می کنند تا به هر شکلی امنیت ، استقلال و آزادی را از این کشور بگیرند ، اما مردم ما با آرامش و در اوج عزت و سربلندی زندگی می کنند.

قالیباف با اشاره به اینکه اقتدار امروز کشور و نظام به برکت خون شهداست، خاطر نشان کرد: بر این باوریم که فرهنگ ایثار و شهادت ، بسیج و بسیجی نشات گرفته از فرهنگ عاشوراست و در همه عرصه ها می تواند ما را به قله های افتخار برساند ، چراکه این فرهنگ به دلیل آن که منطبق بر سنت های الهی است و وعده خدا نیز تخلف ناپذیر است در ابعاد گوناگون می تواند گره گشا باشد و بحران ها و معضلات ما را برطرف کند و تجربه نیز ازقبل ازپیروزی انقلاب تا به امروز این را نشان داده است و باید این روحیه را در ابعاد مختلف زندگی سرلوحه کار خود قرار دهیم .

وی افزود: امروز باید توجه داشته باشیم که فرهنگ بسیجی و فرهنگ ایثار و شهادت متعلق به یک فرد ، گروه و سازمان خاصی نیست و متعلق به کل مردم ، نظام و انقلاب و برخاسته از ایده ها و آرمان های امام (ره) است و و ظیفه ما این است که از کیان نظام و انقلاب دفاع کنیم.

شهردار تهران خاطر نشان کرد: در همه جای دنیا این گونه است که علوم نظامی به بیشترین سطح علمی و برنامه ریزی نیازمند است و هیچکس فکر نمی کرد که فرهنگ بسیجی بتواند در عرصه موضوعات دفاعی در دوران دفاع مقدس چنین کاری انجام دهد و بسیجیان ما این موضوع را به خوبی نشان دادند.

وی با بیان اینکه فرهنگ بسیجی ما را نجات و به ما عزت و افتخار داد افزود : مطمئن باشید اگر امروز در عرصه های مختلف بخواهیم پیشرفت کنیم و شاهد تحولی بزرگ باشیم باید مبتنی بر فرهنگ بسیج که فرهنگ صبر ، استقامت ، تدبیر و عقلانیت است حرکت کنیم و آن را اساس کار خود قرار دهیم و اگر گاهی می بینیم که کارهای ما به نتیجه نمی رسند تردید نکنیم که از این فرهنگ فاصله گرفته ایم و اگر منطبق بر آن نیز حرکت کنیم شاهد خیر و برکت در کارهایمان خواهیم بود .

شهردار تهران خطاب به جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس با بیان این که اگرامروز کوچکترین تردیدی در این موضوع کنیم ، حساب ما با کسانی که جنگ را ندیدند متفاوت است و نمی توانیم در قیامت پاسخ گو باشیم ، افزود : فقط در صورتی می توانیم خجلت زده شهدا در قیامت نباشیم که اگر شرایط آن روز دوباره تکرار شود بازهم بی هیچ حرفی کوله خود را برداریم و مثل روزهای سال 59 کارهای خود را کنار گذاشته وبه جبهه برویم و اگرتردید کنیم قطعا جزو منتظران نخواهیم بود .

وی با تاکید بر اینکه "امروز در هر مسئولیتی هستیم باید فرهنگ بسیجی داشته باشیم "، اظهارداشت: امروز باید در عرصه مدیریت ، کارآمدی دین در اداره امور جامعه را ثابت کنیم و بی منت و خالصانه ، خدمتی عاقلانه و با تدبیر به مردم کنیم و بتوانیم باری ازدوش آنان برداریم.

قالیباف خاطر نشان کرد: امروز جوانان ما کشور را در همه شاخص ها با کشورهای دیگر مقایسه می کنند و ما نیز باید با نگاهی که جوانان می بینند و با شاخص آنان برای انقلاب کار کنیم و اگر این گونه نباشد به فرهنگ بسیج و بسیجی ظلم کرده ایم .

وی ضمن بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس افزود : امروز تلاش من و همکارانم در شهرداری که عمدتا از بچه های جنگ هستند و همان روحیه جبهه را دارند و هم تجربه علم و پختگی آن را، این است تا شهر را خوب اداره کنیم و با همه وجود سعی می کنیم تا فرهنگ کار و تلاش را با جدیت و توام با عشق و عقلانیت پیش ببریم و از مشکلات نترسیده و از ظرفیت های شهر به خوبی استفاده کنیم.