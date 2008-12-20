نگهداری از سگ های خانگی در ایران رو به افزایش است!

یکی از کارشناسان مبارزه با هاری و از مجریان طرح جامع کنترل هاری در سازمان دامپزشکی به خبرنگار مهر گفت: در ایران سالانه برای بیش از 400 هزار قلاده سگ واکسن تزریق می شود که اغلب اینها سگهای گله و نگهبان هستند و از سال 75 به دنبال اجرای طرح کنترل هاری تحت مراقبت قرار گرفته اند.

محمد نیکخواه افزود: با توجه به آمارهای اعلام شده میزان نگهداری از حیوانات خانگی در ایران روند رو به افزایشی داشته است.

با این همه بررسی آمارهای موجود حاکی از آن است که نگهداری از سگ رتبه اول را در میان ارقام ارائه شده دفتر بررسی مبارزه و مراقبت بیماریهای دامی دارد و گربه به عنوان دیگر حیوان خانگی درصد کمتری را نسبت به سگ به خود اختصاص می دهد.

این کارشناس مبارزه با هاری خاطرنشان کرد: از تعداد حیوانات صاحبدار فقط 4 تا 5 هزار قلاده آن گربه است و بیشتر افراد علاقمند به حیوانات خانگی در ایران به نگهداری سگ مبادرت می ورزند.

هر چند از دیدگاه نیکخواه ، آمار دقیقی به تفکیک سال در خصوص حیوانات خانگی وجود ندارد اما بررسی میزان واکسنهای تزریق شده از زمان اجرای طرح جامع مبارزه با هاری در سال 75 گویای این نکته است که این آمار در سالهای اخیرافزایش قابل توجهی داشته است به گونه ای که می توان گفت نسبت به دهه 70 حدودا دو برابر شده است.