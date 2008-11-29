  1. جامعه
محسن هاشمی:

مترو برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی در بلاتکلیفی قرار دارد

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه گفت: مترو برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی کاملا در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می برد و حتی به درستی نمی دانیم باید موضوع را از کجا و چگونه پیگیری کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس محسن هاشمی افزود: متاسفانه به رغم آنکه مجلس برداشت مترو از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی را به تصویب رسانده اما این امکان قانونی برای مترو هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد. در واقع هیچ پاسخ درست و شفافی در این مورد داده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه به جای فراهم کردن هرچه سریعتر زمینه تحقق مصوبه مجلس موضوع برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی به شورای اقتصاد ارجاع داده شده است گفت: هنوز هیچ نامه و مکاتبه ای از سوی شورای اقتصاد با شرکت مترو صورت نگرفته و پیگیریهای ما نیز هیچ نتیجه ای را به دنبال نداشته است.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان اینکه مترو موضوعی عمومی است نه شخصی، بنابراین تمام دستگاهها باید کمک کنند تا با گسترش آن ارایه خدمات رفاهی به مردم افزایش یابد گفت: به رغم اینکه محرومیت مترو از حساب ذخیره ارزی سرپیچی از قانون محسوب می شود اما کسی به این مسئله توجه ندارد و شرکت مترو در بلاتکلیفی به سر می برد.

وی تاکید کرد: اگر قرار است کمکی از صندوق ذخیره ارزی نشود بهتر است اصلا مترو نسازیم زیرا خرید تجهیزات مترو متکی به تامین ارز است و تا زمانی که نتوانیم نیازها را برآورده کنیم در واقع نمی توانیم مترو را راه اندازی کنیم.

