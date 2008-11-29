نقاط آبگیر شرق تهران به صفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی با اشاره به بررسی وضعیت نقاط آبگیر در شرق تهران گفت: با اقدامات خوبی که از سوی معاونت فنی و عمران شهرداری تهران و شرکت خاکریزآب صورت گرفته است مشکل آبگرفتگی معابر در منطقه هشت به طور کلی رفع شده و شاهد تحول خوبی در این زمینه هستیم.

وی با تاکید بر سرمایه گذاری 17 میلیارد تومانی شرکت خاکریز آب در منطقه هشت که موجب شده نقاط آبگیر در شرق پایتخت به صفر برسد افزود: آمادگی ستاد برف روبی شهرداری منطقه هشت و توزیع کیسه های شن و نمک در سطح مساجد، مدارس، حسینیه ها و... ، نشان از آمادگی کامل شهرداری در زمستان امسال دارد.

معاون امور مناطق شهرداری تهران با مطلوب توصیف کردن وضعیت آمادگی شهرداری منطقه هشت در بحث آبگرفتگی و برف روبی معابر اظهارداشت: در مجموع ارزیابی از عملکرد منطقه هشت در اجرای برنامه های سال 87 ، ناحیه محوری، بسته محلات و... بسیار خوب بوده است و این منطقه در رده سه منطقه اول شهرداری تهران قرار دارد.