استرس موجب تشدید کمر درد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد فرید رئیس پنجمین سمینار جراحی بسته مفاصل ایران و آلمان ( جیاموس) در آستانه برگزاری این سمینار که امروز در هتل المپیک تهران برگزار می شود اظهار داشت: از جمله مهمترین روشهای اثبات شده در زمینه کاهش استرس و در نتیجه از بین بردن دردهای ستون فقرات و کمر می توان به مواردی چون آب درمانی، انجام حرکات یوگا، راه رفتن در آب، انجام ورزشهای اختصاصی تحت نظر فیزیوتراپیست و همچنین تمرینات ویژه برای تمرکز در فعالیتهای مغزی اشاره کرد.

استاد دانشگاه بن آلمان گفت: بیشترین گروه مراجعه کننده به مراکز درمانی در ارتباط با کمر دردها شامل ورزشکاران در رشته های وزنه برداری، سوارکاری، کشتی و فوتبال که به دلیل افزایش فشار در تمرینات و عدم آمادگی عضلات تخصصی دچار کمر درد شده و همچنین بانوان بالای 50 سال هستند که به دلیل دوران یائسگی و افزایش آرتروز قسمتهای انتهایی ستون فقرات و همچنین پوکی استخوان مبتلا به کمر در می شوند.

وی افزود: ورزشکاران لازم است جهت جلوگیری از صدمات وارده به ستون فقرات حداقل به مدت 15 تا 20 دقیقه قبل از شروع تمرینات اصلی به انجام حرکات کشتی مناسب و اختصاصی بپردازند و بانوان نیز با ورزش و تقویت عضلات کمر و همچنین تغذیه مناسب و سرشار از کلسیم از ابتلا به کمر درد پیشگیری کنند.

نتایج آخرین دستاوردها در زمینه پیشگیری و درمان ستون فقرات و روشهای پیشرفته جراحی بسته در ناحیه کمر در جریان پنجمین سمینار جراحی بسته مفاصل ایران و آلمان ( جیاموس) به همراه انجام عمل زنده با حضور جراحان ارتوپدی و مغز و اعصاب و متخصصان طب ورزشی در روزهای 9 و 10 آذرماه در هتل المپیک تهران و یکی از کلینیک های مجهز و پیشرفته تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.