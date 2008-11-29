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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۱

تأسیس دارالقران در مسجد مهارلیکا فیلیپین

از سوی رایزنی فرهنگی ایران در مانیل، دارالقرانی در مسجد مهارلیکا فیلیپین تأسیس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین دارایی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل با علی سانکی رئیس دفتر امور مسلمین فیلیپین دیدار و قرارداد تأسیس " دارالقران کریم"را امضا کردند.

بر اساس این قرارداد که حدود یک سال است از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان پیشنهاد و پیگیری می شود، رایزنی فرهنگی اجازه می یابد به تأسیس و تجهیز دارالقران الکریم در مسجد مهارلیکا و آموزش قرآن از سوی مربی فیلیپینی و همچنین نشر کتب اسلامی اقدام کند.

این دارالقران در یکی از محلات پرجمعیت و مسلمان نشین شهر مانیل تأسیس خواهد شد .
 

کد مطلب 791592

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