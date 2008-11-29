تأسیس دارالقران در مسجد مهارلیکا فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین دارایی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل با علی سانکی رئیس دفتر امور مسلمین فیلیپین دیدار و قرارداد تأسیس " دارالقران کریم"را امضا کردند.

بر اساس این قرارداد که حدود یک سال است از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان پیشنهاد و پیگیری می شود، رایزنی فرهنگی اجازه می یابد به تأسیس و تجهیز دارالقران الکریم در مسجد مهارلیکا و آموزش قرآن از سوی مربی فیلیپینی و همچنین نشر کتب اسلامی اقدام کند.

این دارالقران در یکی از محلات پرجمعیت و مسلمان نشین شهر مانیل تأسیس خواهد شد .

