تولید اولین روبات هنرپیشه/ اولین تجربه "واکامارو" در تناتر "من، کارگر"

به گزارش خبرگزاری مهر، تکامل روباتها در سالهای اخیر آنها را در انجام کارهای مختلف و مشابه انسان از جمله انجام حرکات موزون، نگهداری از منزل و کمک به افراد سالمند توانا ساخته است.

محققان دانشگاه اوساکا در ژاپن با افزودن به این توانایی ها حضور این جانداران بی جان را بر صحنه یکی از زیباترین و قدیمی ترین هنرهای انسانی- تئاتر- ممکن ساخته اند.

این محققان موفق به تولید اولین روبات هنرپیشه با نام "واکامارو" (Wakamaru) شده اند که با استفاده از برنامه ریزی خاص، قابلیت صحبت متقابل و حرکت بر روی صحنه را داشته و می تواند به عنوان یک هنرپیشه مکمل با افراد مختلف بر روی صحنه به ایفای نقش بپردازد.

با همکاری مهندسان دانشگاه اوساکا و هنرمندان ژاپنی در آینده ای نزدیک، تئاتری با نام "من، کارگر" با حضور این روبات هنرپیشه ها آغاز خواهد شد که نمایشنامه آن بر محور استفاده انسانها از روباتها به عنوان کارگر خانگی خواهد بود.

واکامارو در این اجرا نسبت به وظایف سخت و سنگین به نقش مقابل خود که انسانها ایفای آن را به عهده دارند، شکایت کرده و با آنها وارد بحث خواهد شد. زمان کلی این نمایش تنها 20 دقیقه خواهد بود که عوامل اجرایی این برنامه امیدوارند تا سال 2010 قادر به تکمیل این پروژه باشند.

بر اساس گزارش AP، بدنه این روبات توسط شرکت میتسوبوشی طراحی و تولید شده و ساخت نرم افزار خاص آن توسط مهندسان روباتیک دانشگاه اوساکا و طی دو ماه تلاش تولید شده است.

محققان قصد دارند با بکارگیری این دستگاهها در زمینه های مختلف میزان توانایی آنها را سنجیده و زمینه استفاده از آنها را در شرایط پیچیده تر فراهم کنند.