۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۷

"شاید زود، شاید هرگز" به نیمه رسید

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "شاید زود، شاید هرگز" به کارگردانی رضا بهشتی و تهیه‌کنندگی پریسا عشقی از نیمه گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم را امیر ادیب‌پرور بر عهده دارد و تا به حال 30 درصد "شاید زود، شاید هرگز" تدوین شده است. داستان درباره استاد دانشگاهی است که پس از سال‌ها به ایران برمی‌گردد.

آشا محرابی، کاظم بلوچی، مهوش افشارپناه، مهرداد ضیایی، لادن سلیمانی، پرویز عاشورنیا و آرمان والامیر بازیگران "شاید زود، شاید هرگز" هستند و فیلمنامه را عشقی و بهشتی نوشته‌اند.

دیگر عوامل پروژه عبارتند از ناصر محمودکلایه تصویربردار، رضا اردلان صدابردار، آرمین اسماعیلی طراح گریم، رضا بهشتی طراح صحنه و لباس، مسعود دلیری مدیر تولید، بهرام ملکی برنامه‌ریز، مهرزاد خلیقی روابط عمومی و عکاس. محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک.

