آغاز ماه ذیحجه بدون بیانیه رسمی از سوی عربستان

با وجود آنکه امروز شنبه اول ماه ذیحجه است و با آغاز این ماه زائران خانه خدا بسیاری از امور را نباید مرتکب شوند، شورای عالی قضایی عربستان عصر روز جمعه 30 ذیقعده از ارائه بیانیه‌ای رسمی خودداری کرد. امسال برای دومین سال پیاپی است که شورا در آخرین روز ذیقعده بیانیه نداده است. با وجود عدم صدور بیانیه رسمی، تعدادی از پایگاههای الکترونیکی عربستان آغاز ماه ذیحجه را شنبه اعلام کردند. سال گذشته با وجود آغاز ماه ذیحجه، عربستان با تأخیر آغاز این ماه را اعلام کرد و امسال نیز از ترس تأخیر در این خصوص از ارائه بیانیه رسمی در این خصوص سرباز زد.

تعویق اجلاس چین- اتحادیه اروپا در اعتراض به دیدار دالایی لاما- سارکوزی

پس از آنکه نیکولاسارکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که روز 6 دسامبر ( 16 آذر) با دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت دیدار می‌کند، چین اجلاس خود را با اتحادیه اروپا که برای روز دوشنبه در شهر لیون فرانسه برنامه ریزی شده بود به تعویق انداخت. این درحالی است که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را سارکوزی و فرانسه برعهده دارد. همچنین انتظار می‌رود رئیس جمهور چین در این اجلاس شرکت کند. چین تصدیق کرده است که به تعویق انداختن این اجلاس به علت دیدار رئیس جمهور فرانسه با دالایی لاما صورت گرفته است.

دادگاه حقوق بشر اروپا حق داشتن عمامه سیکها را لغو کرد

دادگاهی در اتحادیه اروپا حق پوشیدن عمامه را برای سیکها در گواهینامه رانندگی لغو کرد. یکی از شهروندان سیک فرانسه درخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه کرد تا بتواند بر اساس آموزه‌های دینی دستار خود را در عکسی که برای گواهینامه رانندگی جدید خود تهیه می‌کند حفظ کند. این درحالی است که براساس قوانینی فرانسه تصویر این گواهینامه‌ها باید بدون پوشش سر ارائه شود؛ اما براساس آئین سیک مردان باید در تمام اوقات عمامه خود را حفظ کنند.

توسعه روابط مثبت کاتولیکها با همتایان ارتدکس

اسقف اعظم آنتونیو منینی نماینده رسمی مقر پاپ در روسیه اهمیت توسعه روابط خوب کاتولیکها با شخصیتهای دینی ارتدکس را یادآور شد و از کاتولیکها خواست به رغم تمام اختلافها با ارتدکسها روابط خود را با آنها بهبود بخشند. این اظهارات در جریان مناقشات حل نشده کلیسای کاتولیک و ارتدکس روسیه می‌تواند راهی برای بهبود روابط بین این دو مذهب مسیحی باشد.

هشدار عربستان نسبت به تکرار حج

علی بادحدح عضو هیئت علمی دانشاه ملک عبدالعزیز از تکرار حج هر ساله زائران خانه خدا هشدار داد و گفت که طی سالهای اخیر ازدحام زیادی در مشاعر مقدس دیده می‌شود و یکی از علتهای این ازدحام این است که حجاجی که از اقتصاد مالی بهره کافی برده‌اند هر ساله به خانه خدا سفر می‌کنند که این کار خدمات اضافی و ازدحام مشاعر مقدس را در پی دارد. از این رو وی نسبت به تبدیل عبادت به فخر هشدار داد و گفت که برجسته‌ترین هدف حج اخلاص و بندگی خداوندا است که در صورت تکرار به فخرفروشی تبدیل و از اهداف حج دور می‌شود.