  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۹

"شکارچی" کلید خورد

"شکارچی" کلید خورد

فیلم سینمایی "شکارچی" به کارگردانی رفیع پیتز روز گذشته در حوالی خیابان بهار شیراز کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، از بازیگران فیلم می‌توان به علی نیک‌صولت، صبا یعغوبی، فاطمه علیجانی، علی مزینانی، شجاع‌الدین غنایی، ناصر مداحی، سعید حاج‌محمدی و حسن قلعه‌نوعی اشاره کرد. بازیگر اصلی هم به زودی انتخاب خواهد شد.

عوامل تولید "شکارچی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد داودی، طراح صحنه و لباس: ملک‌جهان خزاعی، طراح گریم: عبدالله اسکندری، صدابردار: حسین بشاش، دستیار کارگردان: مهدی پورموسی، برنامه‌ریز: حسین مشک‌آبادی، مدیر تولید: بهزاد هاشمی، عکاس: مریم تختکشیان، روابط عمومی: افسانه فراهانی. محصول موسسه آفتاب‌نگاران و شرکت توئنتی توئنتی ویژن.

"زمستان است" فیلم قبلی پیتز در جشنواره فیلم برلین 2006 نامزد خرس طلا بود. این فیلم در جشنواره پالم اسپرینگز آمریکا سال 2007 و جشنواره وایادولید اسپانیا 2006 نیز برنده جایزه شد. "فصل پنجم" و "صنم" از دیگر ساخته‌های این فیلمساز 42 ساله متولد مشهد است.

کد مطلب 791605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها