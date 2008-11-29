"شکارچی" کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، از بازیگران فیلم میتوان به علی نیکصولت، صبا یعغوبی، فاطمه علیجانی، علی مزینانی، شجاعالدین غنایی، ناصر مداحی، سعید حاجمحمدی و حسن قلعهنوعی اشاره کرد. بازیگر اصلی هم به زودی انتخاب خواهد شد.
عوامل تولید "شکارچی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد داودی، طراح صحنه و لباس: ملکجهان خزاعی، طراح گریم: عبدالله اسکندری، صدابردار: حسین بشاش، دستیار کارگردان: مهدی پورموسی، برنامهریز: حسین مشکآبادی، مدیر تولید: بهزاد هاشمی، عکاس: مریم تختکشیان، روابط عمومی: افسانه فراهانی. محصول موسسه آفتابنگاران و شرکت توئنتی توئنتی ویژن.
"زمستان است" فیلم قبلی پیتز در جشنواره فیلم برلین 2006 نامزد خرس طلا بود. این فیلم در جشنواره پالم اسپرینگز آمریکا سال 2007 و جشنواره وایادولید اسپانیا 2006 نیز برنده جایزه شد. "فصل پنجم" و "صنم" از دیگر ساختههای این فیلمساز 42 ساله متولد مشهد است.
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