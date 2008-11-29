840 اثر به کنگره سراسری شعر ایوار ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید عارف علوی صبح امروز در مراسم رونمایی پوستر کنگره سراسری شعر ایوار در محل سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: همچنین تاکنون 15 جلد کتاب شعر برای حضور در بخش جایزه کتاب سال که با رای هیئت داوران به یکی از شاعرانی که نخستین دفتر شعر خود را در فاصله زمانی دی ماه سال 84 تا پایان آذر ماه سال 87 به چاپ رسانیده است، ارسال شده است.

وی تصریح کرد: در این دوره از کنگره سراسری شعر ایوار بیش از 150 شاعر حضور خواهند یافت.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ادامه داد: همچنین در بخش اهدا جایزه ملی منتقدان ایوار، به منظور ارج نهادن به منتقدین فعال و تأثیر گذار کشور، پس از داوری و نظر خواهی به شاخص ترین و تأثیر گذارترین منتقد ادبی کشور جایزه ملی منتقدان ایوار اهدا خواهد شد.

وی برنامه های جنبی کنگره را شامل اهدا جایزه شعر بومی ایوار، اهدا جایزه سپاس ایوار، برگزاری شش نشست تخصصی جریان شناسی شعر معاصر، شعر خوانی کنار مقبره ی بابا طاهر خرم آبادی، اجرای موسیقی مقامی لرستان و بازدید از آثار فرهنگی و تاریخی خرم آباد عنوان کرد.

این مسئول با بیان اینکه این کنگره سراسری در روزهای 5 و 6 دی ماه برگزار می شود، یادآور شد: علاقمند به شرکت در این کنگره می توانند آثار خود را تا بیستم آذرماه سالجاری به دبیرخانه جشنواره به آدرس لرستان - خرم آباد - میدان 22 بهمن - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان - دبیرخانه کنگره ملی شعر ایوار ارسال کنند.