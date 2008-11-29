به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی وزیر کشور در حاشیه دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی که صبح امروز در مدرسه راهنمایی دخترانه زینب کبری برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کارهای هماهنگی و جلسات مربوط به ستاد انتخابات کشور قبل از اینکه بنده به عنوان وزیر کشور انتخاب شوم از سوی وزیران قبلی آغاز شده بود و در حال حاضر نیز در حال انجام است.

وی افزود: فعلا زمان دقیقی را برای آغاز به کار ستاد انتخابات کشور اعلام نمی کنم و پس از اینکه شرایط فراهم شد رسما این موضوع را اعلام خواهیم کرد.

محصولی در پاسخ به سئوالی در خصوص انجام برخی تخلفات انتخاباتی از جمله تبلیغات زود هنگام و اینکه آیا تا کنون وزارت کشور برخوردی با اینگونه موارد داشته است یا خیر تصریح کرد: تا کنون موردی مبنی بر کار تبلیغاتی برای یک کاندیدای خاص و برخورد وزارت کشور نسبت به آن نبوده است.

وزیر کشور ادامه داد: در واقع برخی تخلفات از نوع مواردی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند تخلفاتی است که به خاطر انتخابات ریاست جمهوری علیه جریانها و شخصیتها صورت می گیرد و طبیعی است که این کار پسندیده ای نیست.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا به جای تخریب با نقدهای سازنده فعالیتهای خود را جلو ببریم خاطرنشان کرد: ما می توانیم با معرفی خود یا کاندیدای منتخب جریان خود زمینه اشراف بیشتر مردم نسبت به نامزدها را فراهم کنیم.

محصولی در پایان گفت : متاسفانه برخی رسانه ها و مطبوعات تخریبها و دروغهای زیادی را منتشر می کنند و اینها واقعا برازنده جریانات سیاسی نیست.