۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹

سه طرح بزرگ صنعتی در هرمزگان به بهره برداری رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: با حضور استاندار هرمزگان سه طرح بزرگ صنعتی با زمینه اشتغالزایی حدود 100 نفر در بندرعباس مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب محمدی صبح امروز با حضور در سایت های احداث این سه واحد، آنها را مورد بهره برداری قرار داد.

مجموعه هرمز بتون با سرمایه گذاری 14 میلیارد ریالی و با هدف تولید خرپای فلزی به منظور بهره گیری در صنعت ساختمان احداث شده و بصورت مستقیم برای بیش از 35 نفر ایجاد اشتغال می کند.

مجموعه ساحل زیبای خلیج فارس و پلاستوفوم آشانه نیز هر یک با سرمایه گذاری 8 میلیارد ریالی در شهرک شماره 1 صنعتی بندرعباس احداث شده و در مجموع برای بیش از 38 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

این سه مجموعه صنعتی با هدایت و پیگیریهای اداره کل صنایع و معادن هرمزگان ساخته و وارد مرحله اجرایی شده اند.

کد خبر 791611

