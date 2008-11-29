زلزله چهار ریشتری شهرستان دشتی بوشهر را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در دشتی علی نعمتی صبح امروز در جمع شماری از خبرنگاران با بیان اینکه ساعت و مقایس این زلزله از سوی پایگاه لرزه نگاری شیراز وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام شده است، افزود: بر اساس اعلام این پایگاه، محل وقوع این زمین لرزه 16/28 درجه عرض جغرافیایی و 53/51 درجه طول جغرافیایی و مرکز آن منطقه بردخون در شهرستان دیر تعیین شده است .

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه زمین لرزه یاد شده خسارت جانی در بر نداشته است، اظهار داشت: زمین لرزه تنها در روستاهای گنخک شیخا و گنخک جنوبی باعث ریزش دیوار، ترک سقف اتاق ها و تخریب برخی واحدهای مسکونی بین 20 تا 50 درصد شده است .

وی اضافه کرد: هم اکنون برخی از واحدهای مسکونی در روستای گنخک شیخا غیرقابل سکونت هستند و نیاز فوری به امداد و چادر دارند.

بخشدارکاکی با اشاره به اینکه شهر کاکی هیچ گونه آسیبی از این زمین لرزه ندیده است، گفت: این زمین لرزه و پس لرزه های آن باعث ترس مردم بخش کاکی شده بود به طوری که در شهر کاکی و روستاهای اطراف آن مردم شب را بیرون اتاق ها و در حیاط خانه ها به صبح رساندند .