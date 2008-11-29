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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

زلزله چهار ریشتری شهرستان دشتی بوشهر را لرزاند

زلزله چهار ریشتری شهرستان دشتی بوشهر را لرزاند

بوشهر - خبرگزاری مهر: بخشدار کاکی گفت: زمین لرزه ای با بزرگی چهار در مقیاس امواج درونی زمین در ساعت 23 و 46 دقیقه دیشب شهرستان دشتی و بخشی از شهرستان دیر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در دشتی علی نعمتی صبح امروز در جمع شماری از خبرنگاران با بیان اینکه ساعت و مقایس این زلزله از سوی پایگاه لرزه نگاری شیراز وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام شده است، افزود: بر اساس اعلام این پایگاه، محل وقوع این زمین لرزه 16/28 درجه عرض جغرافیایی و 53/51 درجه طول جغرافیایی و مرکز آن منطقه بردخون در شهرستان دیر تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه زمین لرزه یاد شده خسارت جانی در بر نداشته است، اظهار داشت: زمین لرزه تنها در روستاهای گنخک شیخا و گنخک جنوبی باعث ریزش دیوار، ترک سقف اتاق ها و تخریب برخی واحدهای مسکونی بین 20 تا 50 درصد شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون برخی از واحدهای مسکونی در روستای گنخک شیخا غیرقابل سکونت هستند و نیاز فوری به امداد و چادر دارند.

بخشدارکاکی با اشاره به اینکه شهر کاکی هیچ گونه آسیبی از این زمین لرزه ندیده است، گفت: این زمین لرزه و پس لرزه های آن باعث ترس مردم بخش کاکی شده بود به طوری که در شهر کاکی و روستاهای اطراف آن مردم شب را بیرون اتاق ها و در حیاط خانه ها به صبح رساندند.

شهرستان دشتی با مرکزیت خورموج در جنوب مرکز این استان واقع است.

کد مطلب 791615

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