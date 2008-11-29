داویدز با "ستارگان اقیانوسیه" به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، ادگار داویدز 35 ساله 74 بازی ملی در کارنامه دارد و نام خود را به دلیل خصوصیات جنگی "پیت بول" ( نوعی سگ جنگی) گذارده است.

برپایه گزارش خبرگزاری فرانسه، این بازیکن همچنین از سوی پله در میان 100 بازیکن برتر در حال حیات فوتبال جهان قرار گرفته است.

تای نیکلاس، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه، گفت: داویدز بازیکن با تجربه ای است. حضور او باعث شور و احساس در تیم "ستارگان اقیانوسیه" خواهد شد.

داویدز که از مشکل کم بینایی رنج می برد با عینکی مخصوص در زمین حضور می یابد. وی سابقه بازی در تیم های میلان، یوونتوس، بارسلونا، اینتر و تاتنهام را در کارنامه دارد.

این بازیکن به همراه کریستین کارمبئو و مارک بوسنیچ مقابل یاران بکهام به میدان می رود.