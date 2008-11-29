پروازهای مستقیم بین دو کشور ایران و عراق افزایش می یابد

حسن دانایی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به توافقات به عمل آمده پرواز های مستقیم فی ما بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در گذشته ارتباط هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق از طریق کشورهای همسایه صورت می گرفت که در پی توافقات به عمل آمده در ماه گذشته قرار است برنامه مستقیم پرواز های دو طرف از سر گرفته شود.

دبیر ستاد همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و عراق بیان داشت: توافقات صورت گرفته در سطح کلان با موفقیت انجام شده و ما در این راستا 7 شرکت هواپیمایی را معرفی نموده که امیدواریم با سرعت هر چه تمامتر این موضوع پیگیری و اجرایی شود.

دانایی فرد افزود: قرار است در طول هفته 42 تا 44 پرواز مستقیم از شهرهای مختلف کشور به سمت مناطق مختلف کشور عراق صورت پذیرد.

وی با اشاره به محل مبداء و مقصد پرواز های بین دو کشور یادآور شد: بر اساس تفاهم نامه امضاء شده مقرر شد پرواز های مختلفی از جمله تهران - بغداد، تهران - اربیل، تهران - بصره، مشهد - بغداد، مشهد - نجف اشرف و ... به صورت رفت و برگشت صورت گیرد.

دبیر ستاد همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور ایران و عراق خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده و عزم مسئولین دو کشور برای توسعه همکاری های مشترک امیدواریم که افزایش پروازهای مستقیم در راستای دست یابی به این اهداف مثمر ثمر باشد.