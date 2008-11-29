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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

تشکیل کمیته چهارجانبه برای اجرای بندهای توافقنامه خروج

تشکیل کمیته چهارجانبه برای اجرای بندهای توافقنامه خروج

سخنگوی سفارت آمریکا در عراق شب گذشته اظهار داشت که طرف های عراقی و آمریکایی کمیته چهارجانبه ای را برای اجرای بندهای توافقنامه خروج تشکیل خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، آنا آسکروهیما خاطرنشان کرد: سفارت آمریکا در انتظار است که شورای ریاست جمهوری عراق توافقنامه را تصویب کند تا بند اول این توافقنامه اول ژانویه سال آینده میلادی اجرا شود.

این سخنگو به جزئیات کاری این کمیته اشاره ای نکرد و تنها اظهار داشت: دو طرف اقدامات لازم را برای فعالیت تمامی کمیته ها به طور مشترک اتخاذ کرده اند تا به این ترتیب از طریق برنامه های از پیش تعیین شده طرفین محقق شود و دو طرف به زمانی که در توافقنامه تعیین شده است، ملزم شوند.

وی خاطرنشان کرد: این کمیته ماموریت تنظیم همکاری دوجانبه میان دو کشور در زمینه های دیپلماسی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و آموزشی را بر عهده خواهد گرفت.

توافقنامه جنجال برانگیز موسوم به خروج نظامیان آمریکایی از عراق، عصر روز پنجشنبه 27 نوامبر ( هفتم آذرماه)  با 144 رای مثبت از مجموع 198 نماینده حاضر در نشست در برابر مخالفت تمام اعضای فراکسیون صدر و برخی نمایندگان دیگر، تصویب شد.

کد مطلب 791622

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